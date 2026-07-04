Tour de Francia 2026: perfil, recorrido y claves de la etapa 2 entre Tarragona y Barcelona

El Tour de Francia 2026 vivirá este domingo su segunda etapa, primera en línea y de nuevo con final en Montjuic que recordará al de históricas pruebas ciclistas en ese promontorio de Barcelona.

Será una gran oportunidad para los corredores potentes en finales en cuesta, los puncheurs; y una nueva jornada en la que los favoritos para la clasificación general tendrán que estar muy atentos a los ataques en el circuito final.

La jornada partirá de Tarragona y tendrá un recorrido total de 168,5 kilómetros, la primera mitad eminentemente llanos.

Tour de Francia 2026: mapa del recorrido de la 2ª etapa letour.fr