Tour de Francia 2026: perfil, recorrido y claves de la etapa 2 entre Tarragona y Barcelona
- Los ciclistas afrontarán un final exigente con un circuito en la montaña de Montjuic
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El Tour de Francia 2026 vivirá este domingo su segunda etapa, primera en línea y de nuevo con final en Montjuic que recordará al de históricas pruebas ciclistas en ese promontorio de Barcelona.
Será una gran oportunidad para los corredores potentes en finales en cuesta, los puncheurs; y una nueva jornada en la que los favoritos para la clasificación general tendrán que estar muy atentos a los ataques en el circuito final.
La jornada partirá de Tarragona y tendrá un recorrido total de 168,5 kilómetros, la primera mitad eminentemente llanos.
Claves de la etapa 2 del Tour
Luego, justo después del sprint especial del día, los ciclistas atravesarán el Garraf y afrontarán la subida a la localidad de Begues (6,1 km al 6,5% de desnivel medio), puntuable de segunda categoría para el premio de montaña.
El terreno seguirá quebrado hasta la llegada a la capital catalana, en la que la organización ha diseñado un circuito parecido al que suele poner punto final a la Volta a Catalunya. Será algo más largo y solo tendrán que dar tres vueltas, con sus correspondientes ascensiones al castillo y al estadio de Montjuic.
La subida a Montjuic (1,6 km al 9,3% de pendiente media, catalogada de tercera categoría) está seguida de un descenso igual de largo antes de la rampa final al estadio olímpico de 700 m al 7%.
La salida neutralizada de Tarragona está programada a las 13.45 hora peninsular española y la llegada en torno a las 17.35 según el horario intermedio previsto por la organización.