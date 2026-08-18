Un incendio de nivel 2 en la comarca de Las Hurdes (Cáceres) obliga a evacuar cuatro aldeas

Cuatro alquerías (aldeas pequeñas o caseríos) de la comarca de Las Hurdes (Cáceres) han tenido que se desalojadas como medida preventiva por un incendio declarado en la pedanía de Robledo, en el municipio de Pinofranqueado.

Protección Civil ha enviado un mensaje de Es-Alert en el que ordena el desalojo a los vecinos de las alquerías de Aldehuela, Erias, Castillo, Horcajo y Avellanar. Les ha ordenado evacuar y trasladarse a la Residencia de Estudiantes de Caminomorisco. Se han habilitado autobuses para recorrer estos núcleos de población y recoger a quien no dispone de vehículo.

El incendio ha obligado a la Junta de Extremadura ha elevar la situación operativa del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infocaex) del nivel 1 al nivel 2, según fuentes del Gobierno regional citadas por Efe.

En las labores de extinción trabajan doce helicópteros y cinco aviones, así como cuatro unidades de maquinaria pesada y un total de 123 efectivos terrestres, entre bomberos forestales y helitransportados, bomberos de la Diputación de Cáceres y efectivos de la Guardia Civil. También se han movilizado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de Torrejón de Ardoz (Madrid).