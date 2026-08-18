El exjefe de gabinete de Sánchez comparece este martes ante el juez del caso Leire para verificar el clonado de su móvil
- La defensa de Serrano cuestiona que la UCO incautase su teléfono cuando aún no estaba investigado en la causa
- Los investigadores le atribuyen una participación "preeminente" en la trama por la contratación de Leire Díez en Correos
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez , que investiga una supuesta trama para desestabilizar procesos judiciales que afectan al Gobierno o al PSOE, ha citado este martes al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, imputado en el marco de la investigación para "verificar" el clonado de su móvil autorizado por el tribunal y realizado el pasado mes de julio por la Guardia Civil.
De este modo, la causa se reactiva momentáneamente este martes a las 10:00, con la citación de Serrano en un mes inhábil para la justicia, para una diligencia que el también expresidente de Correos impugnó al considerar que no se ha realizado con las suficientes garantías.
El objetivo de esta diligencia es "verificar" el clonado de su móvil que realizó la Guardia Civil el 14 y 15 de julio, y tenerlo por incorporado a la investigación o, en su caso, acordar uno nuevo "en sede judicial" con él o su abogado presentes.
La defensa de Serrano impugnó el clonado por "falta de garantías"
La defensa de Serrano, que está investigado en el procedimiento, impugnó este clonado por falta de garantías y solicitó anularlo y que se le devuelva el terminal sin que se pueda volver a clonar.
El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez entre 2014 y 2018 cuestiona que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautase su teléfono "no existiendo autorización judicial" y cuando todavía no estaba investigado, y que además lo clonase sin cumplir el mandato del juez para que dicha diligencia se hiciese en su presencia.
Juan Manuel Serrano fue imputado el 10 de julio, después de un oficio de la UCO que recogía indicios sobre su presunta implicación en las dos ramas del caso: los presuntos intentos de boicotear causas para "proteger al PSOE" y la trama sobre supuestas mordidas en contratos públicos, que su defensa califica de "rama SEPI".
Los investigadores apuntaron a que Serrano colaboró "estrechamente" con la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar causas, y le atribuyeron una participación "preeminente" en la trama de mordidas, por la contratación de ésta en Correos, donde ella habría impulsado un contrato por el que habría cobrado una comisión Vicente Fernández, expresidente de la SEPI.
Tesis de la que discrepa de lleno la defensa del expresidente de Correos, que afirma que la conclusión que se extrae de un atestado anterior de la UCO es que a Serrano lo "utilizaron" Leire Díez y el expresidente de la SEPI.