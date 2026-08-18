El exjefe de gabinete de Sánchez comparece este martes ante el juez del caso Leire para verificar el clonado de su móvil

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez , que investiga una supuesta trama para desestabilizar procesos judiciales que afectan al Gobierno o al PSOE, ha citado este martes al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, imputado en el marco de la investigación para "verificar" el clonado de su móvil autorizado por el tribunal y realizado el pasado mes de julio por la Guardia Civil.

De este modo, la causa se reactiva momentáneamente este martes a las 10:00, con la citación de Serrano en un mes inhábil para la justicia, para una diligencia que el también expresidente de Correos impugnó al considerar que no se ha realizado con las suficientes garantías.

El objetivo de esta diligencia es "verificar" el clonado de su móvil que realizó la Guardia Civil el 14 y 15 de julio, y tenerlo por incorporado a la investigación o, en su caso, acordar uno nuevo "en sede judicial" con él o su abogado presentes.