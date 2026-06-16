El PSOE pide al juez que investiga el caso Leire dejar fuera de la investigación todos los correos ajenos a la causa

El PSOE ha pedido al juez del caso Leire que saque de la causa todos aquellos correos, carpetas y archivos digitales intervenidos en los requerimientos del 27 de mayo que no guarden relación con la investigación, así como que le sean devueltos todos los efectos informáticos y telemáticos incautados para proceder "acto seguido al expurgo de sus contenidos".

En un escrito, al que ha tenido acceso RTVE este martes, la representación del PSOE advierte al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que de no procederse "con urgencia" a su solicitud se podría producir "un daño irreparable" al partido, a los derechos de sus militantes "y a los de terceros que se relacionan con él".

Con ese fin, considera que debe ser eliminada de la causa "toda referencia a dichos correos y documentos digitales y garantizarse que no ha existido acceso a los mismos".

"Cualquier filtración de su contenido tendrá claros efectos perjudiciales tanto para mi mandante como para sus militantes", además de que perjudicaría incluso al funcionamiento y estrategia del partido como organización política - estando, además, otras formaciones política personadas-, señala el escrito.

El PSOE explica que en cumplimiento del requerimiento judicial, le fueron entregados a la Guardia Civil efectos informáticos que en su mayoría, por ser genéricos de departamentos concretos como gerencia, garaje, seguridad o control de seguridad, "en la mayoría de su contenido no guardan relación alguna con el objeto de investigación".

Dado que esos efectos "no fueron objeto de discriminación alguna en relación a los contenidos relacionados con el objeto de la causa", el PSOE entiende que el juzgado debe proceder al expurgo de esas copias de los correos, carpetas y archivos digitales, dado que lo contrario "vulneraría la propia contención de la causa (...) al extender sin sentido ninguno la investigación a hechos y personas que nada tienen que ver con el procedimiento".

Además, añade, "se podría infringir el deber de protección de datos personales", y avisa de que la utilización en la causa "de toda esta información, de forma acrítica y sin motivación material, estaría vulnerando el deber de confidencialidad y custodia de datos".

Tampoco, prosigue, "hay motivo en derecho" por el que personas "ajenas al procedimiento deban ver revelada su identidad o su actividad a favor del partido".

"Entendemos que recabar de forma general e indiscriminada los datos de todos quienes puedan a aparecer en la documentación señalada podría vulnerar estos severos condicionantes", apunta el PSOE.