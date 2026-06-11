El PSOE pide que "la justicia investigue" mientras el PP ve un "escándalo absoluto" las reuniones de Leire Díez en la Fiscalía

Un día después de que la Fiscalía reconociese que se produjeron dos reuniones entre representantes del Ministerio Público, entre ellos Diego Villafañe, número dos del exfiscal general Álvaro García Ortiz, con la exmilitante socialista Leire Díez y el abogado del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, el asunto ha estado en todas las conversaciones del pasillo del Congreso de los Diputados.

"Que la justicia investigue y ponga las cosas sobre la mesa y se determinen dónde las responsabilidades", ha dicho sobre este asunto el portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López. Desde el PSC, José Zaragoza ha expresado su "confianza en la justicia, que debe hacer su camino". En este sentido, ha asegurado que "debemos evitar convertirnos en jueces, fiscales o abogados defensores. Lo importante es la confianza en la justicia". Y ha recordado que dentro del Estado de Derecho, se puede opinar: "Discrepar es el legítimo derecho de la gente"

Preguntado por los registros en los que no constaban las visitas de Díez, Zaragoza ha dicho desconocer los detalles: "Nos quieren convertir en expertos de algo que no lo vemos a ser". Y ha criticado que ahora "parece que los sumarios se desarrollan más en los medios de comunicación que en la actuación Justicia". También ha destacado la importancia de garantizar "el secreto de los sumarios" que da lugar al "derecho de defensa". "Ahora se critica que la gente se defienda. Lo importante en estado de derecho es respetar la acción de la justicia y el derecho de defensa", ha concluido.

El PP cree que Leire Díez "forma parte de una cloaca que se ha gestado en Ferraz" La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, se ha preguntado con ironía "cuántas personas en este país pueden tener acceso a la Fiscalía General del Estado". Muñoz ha calificado esas reuniones como una "irresponsabilidad" y ha criticado la actuación del PSOE, que califica de "huida hacia adelante": "Toda la operación que ha montado el Partido Socialista para proteger a Pedro Sánchez es un escándalo absoluto". "Es mentira tras mentira", ha insistido Muñoz, que critica que los socios del ejecutivo "entre votar a alguien, aunque opine distinto a ti, y la corrupción, eligen la corrupción". Por su parte, Cuca Gamarra, ha insistido en que "no hablamos de una afiliada de base", sino que Leire Díez "se movía con demasiada naturalidad con la Directora de la Guardia Civil y ahora sabemos que también en la Fiscalía General del Estado": "No es un sitio para que estuviera ella". “Aunque insulten a medios y periodistas, las informaciones van saliendo y en las últimas horas hemos conocido que:

➡️Leire se reunió con la cúpula de la Fiscalía General del Estado

➡️Cristina Narbona sí le conocía.



Y los socios, entre votar a alguien aunque piense distinto o la… pic.twitter.com/y1ir9VxEDN“ — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) June 11, 2026 Gamarra también ha asegurado que "cada vez estamos más cerca de que se confirme P.S. era Pedro Sánchez". Gamarra asegura, además, que "más pronto que tarde veremos que estaban perfectamente coordinados": "Leire Díaz no actuaba sola, esto forma parte de una cloaca que se ha gestado desde Ferraz y se ha financiado desde Ferraz. Y todo para obstaculizar el Estado de Derecho e intentar evitar que las causas en las que están siendo investigados, puedan avanzar".

Los socios del Gobierno consideran las reuniones algo "muy grave" Respecto a las informaciones sobre la reunión entre Díez y Teijelo con la Fiscalía, desde Sumar, Alberto Ibáñez considera que es muy "grave": "Tanto que Feijoo haga cenas de gala con fiscales conservadores, como que Leire, sea persona de la estructura del PSOE o militante de base, se reúna con la fiscalía". El diputado de Sumar ha lamentado que "el bipartidismo campa a sus anchas" y ha acusado a PP y PSOE de ser "muy poco respetuosos con la separación de poderes". "Hay familias que van a ser desahuciadas que querrían tener un encuentro con la fiscalía para hablar de su caso y no pueden", ha señalado Ibáñez, para señalar que si Leire Díez era "solo" una militante, era "una militante con mucha suerte": "En política no creo en la suerte". El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cree que Leire Díez estaba "mandatada por la dirección del PSOE para intentar hacer lo que el PP hace de forma más profesional". Fue "intentar imitar a Villarejo y compañía. He aquí el error del PSOE". Preguntado si cree que Díez era solo una militante, ha respondido que "es obvio que no, pero es más cutre que Villarejo", y ha rematado "Esa es la diferencia". El Congreso da el primer paso para multar a diputados por su conducta y acortar los tiempos judiciales de la eutanasia Àlex Cabrera Desde Podemos, Ione Belarra ha querido mostrarse "prudente" sobre estas informaciones, aunque ha señalado que su preocupación es "máxima". "El Gobierno y Pedro Sánchez han metido esta legislatura en un callejón sin salida y el Gobierno lo tiene cada vez más cuesta arriba porque han traicionado todos los principios y los objetivos que la gente tenía cuando les votó", La secretaria general de los morados ha señalado que "es absolutamente inaceptable tratar combatir el lawfare y la guerra judicial con la mismas herramientas". Belarra ha lamentado que "lo que tendría que haber pasado es que se democratizara la Justicia y se renovara el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría progresista y pluri nacional" y en vez de eso, lo que se está conociendo es que "el PSOE en vez de herramientas democráticas uso las mismas que el PP y el bipartidismo y en vez de se parte de la solución han sido parte del problema".