La Fiscalía General del Estado reconoce dos reuniones entre Leire Díez, Teijelo y la mano derecha de García Ortiz

La exmilitante socialista Leire Díez, imputada por supuestas maniobras para obstaculizar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán, se reunieron en dos ocasiones con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, en 2025. Así ha comunicado el Ministerio Público y lo ha admitido en un informe que la propia Fiscalía ha remitido al magistrado que investiga la causa en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz .

En esas reuniones, Díez se habría quejado de supuestas irregularidades del fiscal José Grinda, que "podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante" en algunos procedimientos judiciales, según la agencia Servimedia.

Fuentes relacionadas con el caso han asegurado que desde la Fiscalía General del Estado se pidieron evidencias de tales irregularidades, por lo que se produjo una segunda reunión para la entrega de las supuestas pruebas.

“🔴#14HorasRNE | Leire Díez se reunió dos veces con la mano derecha de Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado



▪️Aseguran fuentes de Fiscalía que Leire fue presentada como una compañera de despacho del abogado de Santos Cerdán



🎙️@gema_alfaro pic.twitter.com/D9hmJn8jxF“ — Radio 5 (@radio5_rne) June 10, 2026

Las reuniones que reconoce ahora la fiscalía tuvieron lugar "en fecha no determinada de finales del mes de marzo o principios del mes de abril de 2025". Fuentes fiscales han indicado a RTVE que Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López Pesquera, mantuvieron el 6 de mayo de 2025 "una reunión" con Teijelo "en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal". Entre finales de marzo y principios de abril, Villafañe volvió a reunirse con el abogado de Cerdán.

Según las fuentes, en ambos encuentros, el abogado "estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado", en alusión a Leire Díez.

Este requerimiento de información se enmarca en la investigación que está llevando a cabo el juez Pedraz sobre la existencia de una presunta trama liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez para, supuestamente, obstaculizar causas judiciales que pudieran afectar al PSOE y al Gobierno.

Teijelo también celebró un reunión en su despacho con empresarios de la trama del fraude del IVA en los hidrocarburos, Javier Pérez Dolset y Leire Díez, reunión que se conoció después de que se filtraran grabaciones a los medios de comunicación. En ese encuentro salió a relucir el nombre de teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe de las principales investigaciones contra dirigentes corruptos socialistas, y sobre el que la exmilitante socialista buscaba información comprometedora.