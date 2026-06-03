En directo: La UCO cree que Cerdán y Leire Díez lideraban una trama para "proteger los intereses" de Sánchez o el PSOE ante las causas judiciales

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez lideraban una trama "cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente". Así consta en el atestado de la UCO del día que entraron en la sede del PSOE en la calle Ferraz para requerir información y al que ha tenido acceso RTVE.

En su opinión, existía "un grupo de personas que, durante un tiempo determinado, comprendido al menos entre los años 2024 y 205, habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciadamente delictivas", que "se habría desarrollado bajo el soporte del PSOE, mediante la puesta a disposición a través de Santos Cerdán de infraestructuras y soporte económico para sufragar las actuaciones y dar cobertura logística a las acciones de este grupo de personas". También Leire Díez dirigiría a este grupo al mismo nivel que Cerdán, mientras que el empresario Javier Pérez Dolset habría actuado en un "escalafón inferior" y bajo las "directrices" de la exmilitante socialista.

“🔴 RNE accede al sumario del 'caso Leire', donde la UCO apunta al papel clave de Santos Cerdán, y que Gaspar Zarrías pagó a través de su empresa a la llamada "fontanera del PSOE" por indicación del partido



▪️Se hallaron 19.000 euros en el registro de su casa



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Además, "de las evidencias analizadas se desprende la participación de Gaspar Zarrías -exvicepresidente de la Junta de Andalucía y exdirigente socialista-, quien, en palabras de uno de los miembros de la organización, se habría hecho cargo de los asuntos de carácter jurídico". Todos ellos tenían como objetivo la "protección de los intereses afectados por diversas causas judiciales que, directa o indirectamente, presentaban afectación a miembros del PSOE o el Gobierno".

Este miércoles se ha empezado a conocer más detalles del sumario del caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez, en el que la Audiencia Nacional investiga las presuntas maniobras de exdirigentes sociales para desestabilizar los procesos judiciales que afectan al partido y al Gobierno. Ya este lunes el juez de la Audiencia Santiago Pedraz lo levantó parcialmente.

Leire Díez tenía vínculos con "los de arriba" La exmilitante del PSOE se presentó como una persona con vínculos con "los de arriba" o con "los de arriba del Gobierno" en la primera de las dos reuniones que mantuvo el 10 y el 26 de marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, según la declaración como testigo que prestó el propio Villalba ante agentes de la UCO y que consta en el sumario de la causa. Villalba compareció "de forma voluntaria" en dependencias de la Guardia Civil el pasado 28 de mayo, al día siguiente de que la UCO entrase en la sede del PSOE en Ferraz en busca de documentación de presuntos pagos a Leire Díez por estos servicios, tras ser citado telefónicamente por los agentes. El comandante de la Guardia Civil explicó en su declaración que, una vez que se presentó, Leire Díez le mencionó "diferentes causas judiciales" relacionadas con el sector hidrocarburos y que tenían una "serie de elementos comunes: intervención del teniente coronel Balas, que la fuerza instructora era la UCO y que en todas ellas existía una connivencia de la UCO con la mercantil Repsol para torpedear la competencia en este sector". También Villalba aseguró que Leire Díez le comentó que el caso mascarillas "no tenía recorrido", y que este "había nacido conectando el caso Gürtel con Carmen Pano y con las precitadas causas de hidrocarburos". Además, declaró que la exmilitante socialista le había ofrecido el puesto como asesor de la directora de la Guardia Civil a cambio de información de mandos de la Guardia Civil, como del teniente coronel Balas, del capitán Bonilla, del coronel Corbí, del coronel Yuste y el DAO, entre otros. En este sentido, explicó que "la finalidad" de la exmilitante socialista era "hacer una purga en la Guardia Civil". Asimismo aseguró que Leire Díez le trasladó que a "los de arriba" les preocupaba lo que pudiese contar el empresario Víctor de Aldama, imputado en varias piezas del caso Koldo. Detalle de una libreta de la exmilitante Leire Díez.

La UCO incauta el ordenador y cajas de Cerdán guardadas bajo llave en Ferraz En la entrada en Ferraz del pasado 27 de mayo, según consta en el atestado, los agentes de la UCO se incautaron del portátil, siete cajas de documentación de Santos Cerdán que estaban guardadas bajo llave en el sótano de la sede socialista, dos contenedores y dos discos duros externos de cinco TB de capacidad cada uno. Al parecer, tras el cese de Cerdán como secretario de Organización, el PSOE guardó todo lo que había en su despacho en una sala que permanecía cerrada bajo llave. Asimismo incautaron una agenda con tapas de color negro donde aparecía escrito a mano "Santos Cerdán Enero 2025 Mayo 2025", una agenda con tapas de color rojo y el logotipo del PSOE, otra libreta de tapas negras con el texto "Santos Cerdán Sº Organización PSOE Enero 2023 Comité de Campaña", una serie de folios manuscritos" y una carpeta blanca con las siglas Oliver Abogados, que contenía 168 documentos. Además, en el registro del domicilio de Gaspar Zarrías el pasado miércoles en Madrid, la UCO halló un total de 19.850 euros, algunos repartidos en varios fajos de billetes. El acta de registro al que ha tenido acceso RTVE recoge el hallazgo de este dinero, que fue más tarde depositado en la cuenta bancaria de depósitos y consignaciones judiciales. Los agentes encontraron en el salón un bolso de color negro con "tres fajos unidos con gomas", que contenían 200 billetes de 50 euros, 200 billetes de 20 euros y 105 billetes de 20 euros. En una habitación del domicilio del exdirigente socialista, dentro de un sobre de una entidad bancaria que estaba en una bolsa, había 75 billetes de 50 euros. También en el registro de los domicilios de Gaspar Zarrías se localizó una bolsa donde había cinco pendrives, uno de ellos con el nombre del PSOE y una bolsa de color azul. Zarrías es otro de los investigados en la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que gira en torno a una supuesta trama, presuntamente pagada con fondos del PSOE, para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE o el Gobierno. Quién es quién en el caso vinculado a Leire Díez para dificultar causas judiciales contra el PSOE Àlex Cabrera

Carmen Pano asegura que le ofrecieron dinero para que negara los pagos al PSOE Otra de las testificales conocidas este miércoles es la de la empresaria Carmen Pano, investigada por el caso hidrocarburos, y que ratificó ante los agentes haber entregado en dos ocasiones dinero en efectivo procedente del negocio de los hidrocarburos en la sede del PSOE en la calle Ferraz, una versión que ha asegurado haber mantenido ante distintos tribunales. La empresaria declaró como testigo ante la UCO que le ofrecieron dinero para que negara precisamente que había entregado un total de 90.000 euros en Ferraz para "salvar el culo" al exministro socialista José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. Según Pano, la letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz, le comentó que había gente interesada en hablar" con ella y el conductor que la llevó a la sede del PSOE, Álvaro Gallego, "sobre las entregas de dinero en Ferraz". Ante esto, según su testimonio, preguntó si era "gente del partido", y De la Hoz le habría dicho que sí, que "gente del PSOE". También aseguró que le ofrecieron contraprestaciones económicas para que cambiara su versión y, entre lo que estaría, el pago del alquiler de su vivienda durante varios años, "25.000 euros" para "la boda de su hija" Leonor González Pano y "15.000 euros" para Álvaro Gallego para "la compra de un coche". Este mismo miércoles la abogada de Koldo ha negado tal supuesto soborno. La abogada de Koldo acredita ante la UCO la falsedad del supuesto soborno a Carmen Pano en el caso Leire RTVE.es La testigo sostuvo que finalmente rechazó la propuesta tras consultar con su abogado, Javier Gómez Bermúdez, y mantuvo sus declaraciones originales ante los tribunales. Además, señaló que la defensa de Koldo García, que había tildado de "cabezas de turco" a Ábalos y su cliente, quería que manifestara que "la culpa era íntegramente de Víctor de Aldama".