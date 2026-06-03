La UCO incautó el ordenador y siete cajas de Santos Cerdán guardadas en el sótano de la sede nacional del PSOE
- Así se desprende de las actuaciones de la UCO en el marco de la causa que dirige el juez de la AN Santiago Pedraz
- RTVE accede a la parte del sumario del caso Leire levantado por el juez Pedraz de la Audiencia Nacional
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautó el pasado 27 de mayo el ordenador y siete cajas de documentación que pertenecían al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán y que estaban guardados en una sala bajo llave en el sótano 3 de Ferraz.
Así se desprende del atestado de las actuaciones de la UCO llevadas a cabo los días 27 y 28 de mayo en el marco de la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso RTVE. Se investiga una supuesta trama, presuntamente pagada con fondos del PSOE, para "proteger los intereses" judiciales o policiales contra el PSOE y el Gobierno, que estaría liderada por Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.
Según el atestado, tras el cese de Cerdán como secretario de organización del PSOE en junio de 2025, el partido guardó la documentación que había en su despacho en el sótano 3 de la sede de la calle Ferraz, en una sala que permanecía cerrada bajo llave. En el registro de la sede del PSOE, los agentes de la UCO se incautaron el portátil de Cerdán, así como siete cajas de documentación, dos contenedores y dos discos duros externos de cinco teras de capacidad cada uno.
Otros elementos incautados en Ferraz
Entre los efectos incautados también figuran una agenda con tapas de color negro con la anotación manuscrita "SANTOS CERDÁN ENERO 2025 MAYO 2025", una agenda con tapas de color rojo y el anagrama del PSOE, otra libreta de tapas negras con el texto "SANTOS CERDÁN Sº ORGANIZACIÓN PSOE ENERO 2023 COMITÉ DE CAMPAÑA" y una serie de folios manuscritos. También se llevaron una carpeta blanca con las siglas Oliver Abogados con 168 páginas de documentos.
Al inicio de la petición de información, el PSOE designó a varios trabajadores para que fueran aportando a los agentes la información requerida, entre ellos los responsables del departamento de Sistemas informáticos y Seguridad, encargados de facilitar el contenido de diferentes cuentas electrónicas o el registro de entradas y salidas de la sede socialista.
Desde el área de Administración se informa a los agentes del programa contable que usa el partido y que, en los ejercicios 2024 y 2025, incluyen 100.000 entradas contables, lo que hace "imposible" que se pueda realizar un análisis in situ, de forma que son aportados voluntariamente en formato Excel, al tiempo que se realizaron consultadas "selectivas".
Asimismo, desde el área de Coordinador de Gerencia, otro trabajador entregó a la UCO en formato digital copia de las facturas mensuales emitidas por las agencias de viajes contratadas para la gestión de viajes de Santos Cerdán, Leire Díez y Javier Pérez Dolset.