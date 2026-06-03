La UCO incautó el ordenador y siete cajas de Santos Cerdán guardadas en el sótano de la sede nacional del PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautó el pasado 27 de mayo el ordenador y siete cajas de documentación que pertenecían al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán y que estaban guardados en una sala bajo llave en el sótano 3 de Ferraz.

Así se desprende del atestado de las actuaciones de la UCO llevadas a cabo los días 27 y 28 de mayo en el marco de la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso RTVE. Se investiga una supuesta trama, presuntamente pagada con fondos del PSOE, para "proteger los intereses" judiciales o policiales contra el PSOE y el Gobierno, que estaría liderada por Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

Según el atestado, tras el cese de Cerdán como secretario de organización del PSOE en junio de 2025, el partido guardó la documentación que había en su despacho en el sótano 3 de la sede de la calle Ferraz, en una sala que permanecía cerrada bajo llave. En el registro de la sede del PSOE, los agentes de la UCO se incautaron el portátil de Cerdán, así como siete cajas de documentación, dos contenedores y dos discos duros externos de cinco teras de capacidad cada uno.