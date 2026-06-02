El PSOE de Cantabria pagó 45.000€ a Leire Díez en concepto de asesoría de comunicación entre 2015 y 2017
- La exmilitante socialista está investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias
- Según los socialistas, Díez trabajó como autónoma dependiente para la formación en dos periodos
El PSOE de Cantabria pagó 44.859 euros brutos a la exmilitante socialista Leire Díez entre 2015 y 2017 por sus funciones como asesora de comunicación, que desempeñó como autónoma dependiente para este partido, según ha comunicado la formación al juez Arturo Zamarriego, que la investiga en un juzgado madrileño.
Los socialistas han detallado los pagos que Leire Díez recibió del PSOE de Cantabria en respuesta a la solicitud del titular el juzgado de instrucción número 9 de Madrid, que un auto del pasado mes de abril aceptó la diligencia solicitada por HazteOir, que ejerce la acusación popular en esta causa que investiga presuntas maniobras de la exmilitante contra fiscales, jueces y mandos de la Guardia Civil que investigaban al entorno del Gobierno y del PSOE.
En su escrito, al que ha tenido acceso RTVE, el PSOE explica que Leire Díez trabajó como autónoma dependiente para la formación en Cantabria en dos periodos: del 1 de septiembre de 2015 al 28 de febrero de 2017 y del 1 de marzo al 7 de septiembre de 2017, ambos inclusive.
Por el primer periodo percibió 32.903 euros brutos y por el segundo, incluida la indemnización por la rescisión unilateral del contrato, 11.956 euros brutos. El PSOE ha remitido al juez los contratos suscritos, la carta de rescisión contractual y las facturas: dieciocho del primer periodo y ocho del segundo.
El PSOE comunicó inicialmente que Díez percibió 15.000 euros en 2017
El PSOE, que inicialmente comunicó al juzgado que el PSOE de Cantabria había abonado 15.000 euros a Leire Díez por su trabajo de periodista en 2017, detalla ahora que esa cantidad se reparte entre facturas de enero a febrero de ese año, de 3.655,92 euros y los 11.956 del segundo contrato como autónoma dependiente. Estas cantidades le fueron abonadas por transferencia bancaria.
El juez Zamarriego investiga a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias ante supuestas maniobras contra fiscales y mandos de la UCO con el fin de desbaratar investigaciones judiciales, en un procedimiento anterior al que le ha abierto en la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz.
En el procedimiento de la Audiencia Nacional se investigan también maniobras para acabar con causas judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno, aunque el magistrado coloca al frente de esas presuntas actividades ilícitas al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, mientras que Díez se encargaría de coordinar.