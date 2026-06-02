El PSOE de Cantabria pagó 45.000€ a Leire Díez en concepto de asesoría de comunicación entre 2015 y 2017

El PSOE de Cantabria pagó 44.859 euros brutos a la exmilitante socialista Leire Díez entre 2015 y 2017 por sus funciones como asesora de comunicación, que desempeñó como autónoma dependiente para este partido, según ha comunicado la formación al juez Arturo Zamarriego, que la investiga en un juzgado madrileño.

Los socialistas han detallado los pagos que Leire Díez recibió del PSOE de Cantabria en respuesta a la solicitud del titular el juzgado de instrucción número 9 de Madrid, que un auto del pasado mes de abril aceptó la diligencia solicitada por HazteOir, que ejerce la acusación popular en esta causa que investiga presuntas maniobras de la exmilitante contra fiscales, jueces y mandos de la Guardia Civil que investigaban al entorno del Gobierno y del PSOE.

En su escrito, al que ha tenido acceso RTVE, el PSOE explica que Leire Díez trabajó como autónoma dependiente para la formación en Cantabria en dos periodos: del 1 de septiembre de 2015 al 28 de febrero de 2017 y del 1 de marzo al 7 de septiembre de 2017, ambos inclusive.

Por el primer periodo percibió 32.903 euros brutos y por el segundo, incluida la indemnización por la rescisión unilateral del contrato, 11.956 euros brutos. El PSOE ha remitido al juez los contratos suscritos, la carta de rescisión contractual y las facturas: dieciocho del primer periodo y ocho del segundo.