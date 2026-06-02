Feijóo promete "devolver la decencia" a este país con o sin ayuda: "No busco atajos, ni vengo a pedir favores o regalarlos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este martes que devolverá "la decencia a este país con o sin ayuda", tras los casos de presunta corrupción que cercan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez que se han hecho públicos en las últimas semanas, y ha asegurado que no pretende "remover conciencias" para poder llegar a la Moncloa.

"No busco atajos, porque lo que hay que ni vengo a pedir favores ni a regalarlos. Vengo a defender la necesidad de un proyecto limpio", ha expuesto en su intervención en el Cercle d’Economia, en Barcelona un día después de que ofreciera una moción de censura instrumental a Junts y PNV para forzar un adelanto electoral.

Feijóo ha lamentado que "en lugar de los problemas de la gente normal, toda la conversación gira en torno a las causas judiciales" que cercan al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha denunciado que en lo que va de legislatura, el Gobierno no ha presentado "ningún presupuesto", ni ha habido un solo debate sobre el estado de la nación, ni se tiene en cuenta a la oposición. Y ha recordado que en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, se han aprobado muchas iniciativas que luego no se han trasladado al Congreso.

Por ello, según el líder 'popular', "España necesita una reacción democrática que devuelva la exigencia y la decencia que ha de tener", y para ello, ha asegurado que hará "todo lo posible" para lograrlo. También ha defendido que para salir del "colapso", que sufre el país por culpa del Gobierno, se ha de hacer "devolviendo la voz a la gente".

En este sentido, ha vuelto a apelar a los 'jeltzales' y a los de Carles Puigdemont sin mencionarles expresamente en su discurso ante el Cercle d'Economia y ha recordado que "hay un total de 184 diputados que han exigido elecciones inmediatas". En los últimos días tanto el PNV como Junts han reclamado elecciones generales anticipadas.

Así, ha incidido en que quienes coinciden en que la situación actual es "insostenible", tendrían que "hacer todo lo posible" para cambiarla.

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