Junts reta a Feijóo a ir a Waterloo a negociar con Puigdemont si tiene una oferta "seria" de moción de censura
- Jordi Turull, al PP: "Las ofertas serias se hacen en reuniones"
- El secretario general de Junts cree que el PSOE solo compra tiempo para mantenerse en la Moncloa
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha retado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a ir a Waterloo (Bélgica) a negociar con el expresidente y líder de su partido, Carles Puigdemont, si tiene una oferta "seria" para impulsar una moción de censura.
En opinión de Turull, que ha intervenido una entrevista en Cataluña Radio, la legislatura de Pedro Sánchez "no da para más", por eso, en su opinión, el presidente del Gobierno debería "convocar elecciones por convicción democrática". Por otra parte, le dice a Feijóo que "si tiene una oferta seria de moción de censura", la explique a Junts directamente y no a través de los medios de comunicación.
Un encuentro que debería llevarse a cabo, ha insistido, con Carles Puigdemont en Waterloo: "Si él considera que el tema es serio y quiere hacer oferta seria a Junts, las ofertas serias se hacen en reuniones. Y las reuniones con el presidente de Junts se hacen en Waterloo".
“🗣️ Reacció a Junts després de que Feijoó els interpel·lés a donar suport a una moció de censura instrumental.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 2, 2026
🏛️ Jordi Turull ofereix Feijoó a reunir-se amb Puigdemont | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/ueZuVrBaBd“
Fuentes populares señalan que el presidente del PP responderá este martes desde su intervención en el Cercle d'Economía. "No estamos aquí para amplificar las declaraciones de nadie", responden las mismas fuentes que señalan que "nuestro mensaje no se va a ver condicionado por las ocurrencias de nadie".
Turull ha insistido al PP: "Si tiene una propuesta, la escucharemos", y ha añadido que desde Junts también pondrían "condiciones". Feijóo planteó el lunes que PNV y Junts apoyen una moción de censura instrumental a cambio de una convocatoria electoral y reiteró que eso no significaba que Vox -línea roja de estos partidos- tenga que estar en el Gobierno.
Esa moción instrumental, según Turull, debería ser "sin VOX": "El gobierno ya no puede sostenerse", ha señalado, y "Feijoo nos propone una moción de censura para convocar elecciones. Nosotros realmente preferimos que convoque elecciones".
El secretario general de Junts ha dicho, además, que serán "igual de exigentes con el PP que con el PSOE". Y ha insistido en que Pedro Sánchez "está gobernando a golpe de Decreto" y la legislatura "no da para más". Y ha recordado que "el PSC ha votado conjuntamente con PP y Vox miles de veces y no hemos visto ningún titular".
El Gobierno está "más pendiente de a qué juzgado tiene que acudir"
El secretario general de Junts cree que esta legislatura "ya no da más de sí". Turull ha señalado que " el PSOE solo compra tiempo para mantenerse en la Moncloa y cuando no hay una excusa hay otra y cuando no otra. Por eso nosotros dimos por finalizado el acuerdo de Bruselas".
Durante su intervención, ha insistido en que hay un camino "fácil y directo" diferente a tener "un gobierno que está paralizado y gobierna con decretos que sabe que no se aprobarán en el Congreso porque no tiene apoyo". El camino más rápido, ha insistido, es que Pedro Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones. "Nosotros no estamos para apuntalar a uno o a otro", ha afirmado, y ha recordado que Junts rompió relaciones en el PSOE ante sus incumplimientos del pacto de investidura.
Cuando "no se aprueba nada" en el Congreso, ha dicho Turull, "no se les puede plantear nada serio a un Gobierno más pendiente de a qué juzgado tiene que acudir".
El catalán, que afirma "defiendo siempre la presunción de inocencia", espera a ver "lo que hay", aunque ha señalado que "una cosa es lo que es legalmente castigable punible y otra cosa lo reprobable".