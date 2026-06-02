Junts reta a Feijóo a ir a Waterloo a negociar con Puigdemont si tiene una oferta "seria" de moción de censura

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha retado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a ir a Waterloo (Bélgica) a negociar con el expresidente y líder de su partido, Carles Puigdemont, si tiene una oferta "seria" para impulsar una moción de censura.

En opinión de Turull, que ha intervenido una entrevista en Cataluña Radio, la legislatura de Pedro Sánchez "no da para más", por eso, en su opinión, el presidente del Gobierno debería "convocar elecciones por convicción democrática". Por otra parte, le dice a Feijóo que "si tiene una oferta seria de moción de censura", la explique a Junts directamente y no a través de los medios de comunicación.

Un encuentro que debería llevarse a cabo, ha insistido, con Carles Puigdemont en Waterloo: "Si él considera que el tema es serio y quiere hacer oferta seria a Junts, las ofertas serias se hacen en reuniones. Y las reuniones con el presidente de Junts se hacen en Waterloo".

“🗣️ Reacció a Junts després de que Feijoó els interpel·lés a donar suport a una moció de censura instrumental.



🏛️ Jordi Turull ofereix Feijoó a reunir-se amb Puigdemont | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/ueZuVrBaBd“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 2, 2026

Fuentes populares señalan que el presidente del PP responderá este martes desde su intervención en el Cercle d'Economía. "No estamos aquí para amplificar las declaraciones de nadie", responden las mismas fuentes que señalan que "nuestro mensaje no se va a ver condicionado por las ocurrencias de nadie".

Turull ha insistido al PP: "Si tiene una propuesta, la escucharemos", y ha añadido que desde Junts también pondrían "condiciones". Feijóo planteó el lunes que PNV y Junts apoyen una moción de censura instrumental a cambio de una convocatoria electoral y reiteró que eso no significaba que Vox -línea roja de estos partidos- tenga que estar en el Gobierno.

Esa moción instrumental, según Turull, debería ser "sin VOX": "El gobierno ya no puede sostenerse", ha señalado, y "Feijoo nos propone una moción de censura para convocar elecciones. Nosotros realmente preferimos que convoque elecciones".

El secretario general de Junts ha dicho, además, que serán "igual de exigentes con el PP que con el PSOE". Y ha insistido en que Pedro Sánchez "está gobernando a golpe de Decreto" y la legislatura "no da para más". Y ha recordado que "el PSC ha votado conjuntamente con PP y Vox miles de veces y no hemos visto ningún titular".