El papa y Bud Bunny disparan el precio medio de los hoteles en Madrid a 637 euros por noche

Madrid tiene por delante un fin de semana, se podría decir, histórico. La visita del Papa León XIV coincide en la capital con parte de los conciertos que Bad Bunny tiene previsto ofrecer en el Metropolitano, y eso ha disparado el precio de los hoteles. Los que reservaron a finales de mayo ya se han encontrado la habitación doble a un media de 637 euros por noche, un 31% más cara que hace un año.

Las cifras marean aún más si se reserva para las tres noches que el papa estará en la capital: 3.806 euros de media cuesta la doble, un 141% más, según datos facilitados a RTVE Noticias por Price Seeker AInsights, una herramienta de análisis y de comparación de tarifas diseñada para el sector hotelero. La duda es a quién se puede responsabilizar de la subida, si al jefe de la Iglesia católica o al cantante puertorriqueño.

Sin embargo, al mismo tiempo que los precios han escalado -ha sucedido también en Barcelona y en Canarias, los otros puntos que visitará León XIV-, en el caso de la capital los hoteles no han colgado el cartel de completo. Según las previsiones que manejan en la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, la ocupación se situará en un 82%.

Otro dato que demuestra que el primer fin de semana de junio no será uno más es que las búsquedas en el portal Booking para encontrar un hotel en la capital los días de la visita del papa han subido un 42%, pero el perfil de la gente que llegará a Madrid para participar en alguno de los eventos previstos por la Iglesia no es el de un turista al uso.

Las personas que viajarán hasta Madrid, Barcelona o Canarias lo harán en grupo, ya que habitualmente son desplazamientos organizados en el seno de parroquias, colegios u otro tipo de agrupaciones. Además, el poder adquisitivo es medio y muchos de los que se desplazarán son jóvenes que se han buscado un alojamiento alternativo a un hotel o a un apartamento turístico. Así lo explica a RTVE Noticias Antonio Távora, de Triana Peregrinaciones y Turismo Religioso, una agencia de Sevilla especializada en este tipo de viajes.

Távora explica que al lugar donde más gente va a ir es Madrid porque es en la capital donde el papa tiene previsto celebrar “actos, digamos, abiertos al público general". Pero, precisa, los precios aquí son prohibitivos y, según los desplazamientos que él está organizando, a una persona le puede costar lo mismo una noche de hotel en la capital que el total del viaje si se hospeda en Aranjuez, Alcalá de Henares o Toledo.

Además, “el tipo de turismo que mueve el papa es más juvenil que senior. Digamos que son grupos que solamente necesitan un medio de transporte y no les hace falta ni alojamiento ni comida ni nada más. Van a hacer un viaje de ida y vuelta y van a pernoctar en algún polideportivo, en algún colegio o en casa de algún conocido", describe. Y aunque también hay grupos que sí que buscan una “cierta comodidad, un hotel con desayuno, por ejemplo, poca gente está viniendo a comprar un billete de AVE y un hotel para ver al papa".

Barcelona La afluencia de gente a Barcelona, según los datos disponibles, será más discreta, pero eso no ha impedido que los precios también suban de forma considerable. Las búsquedas a través de Booking se han incrementado un 28%, según datos facilitados por la plataforma a RTVE Noticias, y el coste medio de una noche de hotel en habitación doble está en 589 euros, un 42% más que en el mismo periodo del año anterior, según la información facilitada por Price Seeker, que realiza una ponderación para el conjunto de hoteles monitorizados en cada destino sobre datos de Booking. El arquitecto que aprendió de la naturaleza Jaime Gutiérrez, Carlos del Amor El Gremi d’Hotels de Barcelona no ha hecho una estimación de la ocupación de los alojamientos de la ciudad condal, pero Távora indica que este quizás sea el destino al que menos gente se desplace. Al menos desde Andalucía porque es el más lejano y porque “lo que el papa va a hacer allí es algo muy concreto: son dos visitas puntuales, la bendición de la torre de la Sagrada Familia y poco más".