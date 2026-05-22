Pedro Sánchez asistirá por primera vez como presidente a una misa católica durante la visita del papa a Barcelona

La próxima visita del papa León XIV a España, programada del 6 al 12 de junio, supondrá un hito en la trayectoria institucional del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez participará el próximo 10 de junio en una misa católica en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, un acto que coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

01.20 min El papa León XIV bendecirá la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia en junio

Según fuentes gubernamentales, esta asistencia representa un cambio significativo, ya que el secretario general del PSOE acudirá a una ceremonia litúrgica de estas características por primera vez desde que ostenta la presidencia del Ejecutivo.

Giro histórico en la agenda institucional Hasta el momento, el mandatario español había mantenido lo que se define como una "norma 'laica' no escrita", mediante la cual había evitado de forma sistemática la presencia en funerales católicos de Estado. En este sentido, fuentes cercanas al Ejecutivo recuerdan que Sánchez había declinado participar en las exequias religiosas por las víctimas de la DANA, la pandemia del Covid-19 o el accidente de Adamuz, priorizando en su lugar la consolidación de los "homenajes laicos" a las víctimas. Su presencia en la "catedral de los pobres" de Gaudí, donde se espera que unas 8.000 personas asistan a la bendición de la torre de Jesucristo, rompe definitivamente este veto personal a los actos litúrgicos.

Tres encuentros clave durante la visita La participación en la misa no será el único contacto entre ambos líderes durante la estancia del pontífice en territorio nacional. El calendario oficial detalla que Sánchez y León XIV mantendrán al menos tres encuentros de alto nivel. La primera de estas citas tendrá lugar el 8 de junio por la mañana en la sede de la Nunciatura Apostólica, seguida de una histórica visita del papa al Congreso de los Diputados donde el obispo de Roma se dirigirá por primera vez a la sede de la soberanía española. El periplo concluirá con la ceremonia en la capital catalana, confirmando que el presidente encabezará la representación gubernamental en los actos centrales de la visita apostólica.

Sintonía política y visita previa al Vaticano Como antesala a estos eventos en suelo español, Pedro Sánchez se desplazará al Vaticano el próximo miércoles, 27 de mayo, para una audiencia privada con el pontífice. Sánchez se reunirá con el papa León XIV en el Vaticano el 27 de mayo RTVE.es Durante esta estancia en Roma, el presidente también se reunirá con el secretario de Estado, Pietro Parolin, y contempla un posible encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El Gobierno español no oculta su deseo de que este viaje sirva para encontrar puntos en común con la Santa Sede, fundamentados en una "convergencia de pareceres" respecto a la cuestión migratoria y la defensa del multilateralismo.