El papa León XIV publicará el 25 de mayo su primera encíclica, dedicada a la Inteligencia Artificial

El papa León XIV publicará el próximo lunes, 25 de mayo, su primera encíclica, que bajo el título de Magnifica Humanitas versará en torno a "la protección de la persona humana en la era de la inteligencia artificial", un tema que el pontífice ya había tocado en varios de sus discursos públicos y que promete abordar ahora en más profundidad.

El documento llevará firma del 15 de mayo, lo que coincide con el 135º aniversario de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, cuya senda prometió seguir el papa actual tras salir elegido por los cardenales como máximo representante de la Iglesia Católica hace más de un año. El Vaticano ha confirmado que la encíclica será presentada a las 11.30 en el Aula del Sínodo, y tendrá por ponentes al prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández, y el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Michael Czerny.

El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, se encargará de las palabras de clausura y el propio León XIV pronunciará un discurso ya como cierre. Asimismo, en el acto también participarán personalidades ajenas al Vaticano, entre los que destaca uno de los fundadores de la empresa de IA Anthropic, Christopher Olah.

León XIV instó este pasado domingo "a comprometerse a promover formas de comunicación que respeten siempre la verdad del ser humano" ante la inteligencia artificial, en un llamamiento al final del rezo desde el palacio apostólico. Magnifica Humanitas será la primera encíclica de León XIV, que ya había publicado una exhortación apostólica bajo el nombre de Dilexi te, con la que recogió el legado dejado por su predecesor, Francisco, antes de fallecer.