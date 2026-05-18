Pedro Sánchez participa este lunes en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud
- El presidente español defenderá la necesidad de abordar la salud global desde la cooperación internacional y la solidaridad
- Sigue en RTVE Noticias la retransmisión en directo de la intervención del presidente español a partir de las 17:15 horas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este lunes en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud que se celebra en Ginebra, donde defenderá la necesidad de abordar la salud global desde la cooperación internacional y la solidaridad entre países. [Sigue en RTVE Noticias la retransmisión en directo de la intervención del presidente español a partir de las 17:15 horas]
Durante su intervención ante la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Sánchez reforzará los mensajes de compromiso y conciencia colectiva ante los desafíos sanitarios internacionales, insistiendo en la importancia de fortalecer la respuesta coordinada de la comunidad internacional ante futuras crisis.
El jefe del Ejecutivo ya había apelado en las últimas semanas a la "obligación legal, cívica y moral" de los Estados para apoyar a la OMS en situaciones de emergencia sanitaria, subrayando el papel desempeñado por España en la defensa del multilateralismo y la cooperación global.
El Gobierno considera que las lecciones aprendidas tras la pandemia de la COVID-19 evidencian la necesidad de reforzar tanto los mecanismos del sistema sanitario internacional como los sistemas nacionales de salud, con el objetivo de garantizar una mayor cohesión y capacidad de actuación conjunta ante futuras amenazas.
Reconocimiento por la gestión del brote de hantavirus
La participación de Sánchez en la cumbre sanitaria coincide con el reconocimiento expresado por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien agradeció públicamente al presidente del Gobierno y a la ministra de Sanidad, Mónica García, su gestión ante el brote de hantavirus detectado en el crucero ‘MV Hondius’.
"Les agradezco su excelente liderazgo y colaboración en respuesta a la enfermedad del hantavirus", señaló Tedros durante su discurso inaugural de la asamblea, en el que también agradeció la presencia e intervención prevista del presidente español.
El pasado martes, Sánchez y García mantuvieron una reunión en Madrid para analizar la crisis sanitaria derivada del brote y evaluar el operativo de evacuación y desembarco de los pasajeros del crucero holandés en Canarias, una actuación que las autoridades calificaron de éxito.
La 79ª Asamblea Mundial de la Salud se celebra en Ginebra hasta el próximo 23 de mayo y reúne a delegaciones de todos los Estados miembros con el objetivo de definir las principales políticas de salud pública a nivel mundial.