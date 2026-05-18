Pedro Sánchez participa este lunes en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este lunes en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud que se celebra en Ginebra, donde defenderá la necesidad de abordar la salud global desde la cooperación internacional y la solidaridad entre países. [Sigue en RTVE Noticias la retransmisión en directo de la intervención del presidente español a partir de las 17:15 horas]

Durante su intervención ante la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Sánchez reforzará los mensajes de compromiso y conciencia colectiva ante los desafíos sanitarios internacionales, insistiendo en la importancia de fortalecer la respuesta coordinada de la comunidad internacional ante futuras crisis.

El jefe del Ejecutivo ya había apelado en las últimas semanas a la "obligación legal, cívica y moral" de los Estados para apoyar a la OMS en situaciones de emergencia sanitaria, subrayando el papel desempeñado por España en la defensa del multilateralismo y la cooperación global.

El Gobierno considera que las lecciones aprendidas tras la pandemia de la COVID-19 evidencian la necesidad de reforzar tanto los mecanismos del sistema sanitario internacional como los sistemas nacionales de salud, con el objetivo de garantizar una mayor cohesión y capacidad de actuación conjunta ante futuras amenazas.