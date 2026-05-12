Sánchez y la OMS califican de "éxito" la evacuación del Hondius pero advierten: "Esta crisis no ha acabado"

El presidente, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, se han felicitado por el "éxito" del dispositivo para el desembarco y repatriación de la tripulación y viajeros del Hondius, pero han advertido que la crisis sanitaria desatada por el brote de hantavirus "no ha acabado". Ambos han ofrecido una rueda de prensa conjunta en Moncloa tras mantener una reunión una vez concluido el operativo desplegado en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, que ha permitido la evacuación de 125 personas.

De hecho, Adhanom, preguntado por los periodistas, ha remarcado que lo esperable es que se registren nuevos positivos entre los evacuados, como ha sucedido con el pasajero español que este lunes dio positivo en la primera PCR a la que se han sometido las 14 personas ingresadas en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

"Seguramente haya más casos. El primero se registró el 6 de abril y hasta que recibimos un informe en el que se confirmó el contagio transcurrieron varios días. Hubo muchas interacciones entre los viajeros antes de que se adoptasen medidas para evitar contagios", ha remarcado el director general de la OMS. Adhanom ha confirmado que ya son 11 los casos detectados y ha subrayado que los evacuados deberán ser sometidos a una "supervisión estricta" hasta el 21 de junio.

Sánchez, por su parte, ha rechazado responder a las críticas que a lo largo de los últimos días ha vertido el presidente canario, Fernando Clavijo, contra la gestión del Gobierno, y ha remarcado que el Ejecutivo aceptó acoger el crucero por "responsabilidad legal y obligación moral". "Había 140 familias de turistas y trabajadores que estaban pasando el peor momento de su vida y quisimos mostrar al mundo que nuestro país es una sociedad comprometida con la salud global, el derecho internacional y el multilateralismo", ha señalado.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN