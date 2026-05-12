El español positivo en hantavirus ingresado en el Gómez Ulla presenta síntomas: febrícula y ligera desaturación

Según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad, el paciente español que ha dado un positivo "provisional" por hantavirus ha comenzado a manifestar síntomas durante las últimas horas. La agencia EFE señala que el ingresado presenta "febrícula y ligera desaturación". Por su parte, Europa Press detalla que el afectado muestra "febrícula y síntomas respiratorios", aunque ambas agencias coinciden en que, en el momento actual, el paciente "se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente".

Para gestionar esta crisis y garantizar la atención de los 14 pasajeros que deben cumplir cuarentena, el Hospital Gómez Ulla ha "reforzado su personal con 90 personas", según especifica Europa Press.

Un búnker de alta tecnología El escenario de esta batalla contra el patógeno es la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN), situada en la planta 22 del hospital. Este espacio, diseñado tras la crisis del ébola en 2014, funciona como un búnker inexpugnable donde se controla de forma absoluta el aire y los fluidos mediante sistemas de presión negativa. Gómez Ulla, el búnker sanitario contra el hantavirus que comenzó con el ébola y combatió contra el covid Santiago Riesco Pérez La seguridad es tal que los pacientes entran directamente desde el aparcamiento subterráneo mediante un montacamas de uso exclusivo con ventilación filtrada. En el interior, los médicos supervisan a los enfermos a través de cámaras de alta resolución capaces de analizar incluso la retina, evitando así el contacto físico constante. Esta tecnología es vital, dado que el personal sanitario requiere un mínimo de 15 minutos para colocarse los equipos de protección integral (EPI).