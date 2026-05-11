Teorías de la conspiración sobre el hantavirus: del simulacro en Mallorca a la predicción de Los Simpson

La evolución del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y el desembarco de los pasajeros y parte de la tripulación en Tenerife han generado teorías de la conspiración en redes sociales: desde la falsa predicción del brote en un capítulo de Los Simpsons hasta los mensajes que dicen que todo está planeado porque el Gobierno hizo un simulacro en abril de un escenario marcado por una fiebre hemorrágica. Te explicamos por qué estas especulaciones son infundadas.

Los Simpson no predijeron esta crisis sanitaria, es falso "Los Simpson y su predicción del Hantavirus en el crucero", dice un mensaje de X compartido más de 2.000 veces desde el 7 de mayo. La publicación adjunta un vídeo, de 28 segundos, en el que se ve a varios personajes de la serie embarcándose en un crucero. La grabación está editada y concluye con la voz de la presentadora del Telediario, Alejandra Herranz, hablando sobre los contagiados en el crucero MV Hondius. Mensaje que difunde la falsa idea de que Los Simpson predijeron el hantavirus en un crucero VerificaRTVE Los Simpson no predijeron un brote de hantavirus en ese episodio. Las imágenes corresponden al capítulo titulado ‘A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again’ (‘Algo súper divertido que Bart nunca volverá a hacer’). Se emitió el 29 de abril de 2012. Bart Simpson viaja en su familia en un crucero y engaña al resto de pasajeros para prolongar sus vacaciones. Con ese objetivo, Bart reproduce un vídeo en el que un general alerta de "la epidemia del mortífero virus pandora", por la cual "todos los barcos deben permanecer en el mar". Pero la grabación forma parte de una película DVD llamada ‘Pandora Strain’, y al final del episodio se descubre el complot.