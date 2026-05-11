Teorías de la conspiración sobre el hantavirus: del simulacro en Mallorca a la predicción de Los Simpson
La evolución del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y el desembarco de los pasajeros y parte de la tripulación en Tenerife han generado teorías de la conspiración en redes sociales: desde la falsa predicción del brote en un capítulo de Los Simpsons hasta los mensajes que dicen que todo está planeado porque el Gobierno hizo un simulacro en abril de un escenario marcado por una fiebre hemorrágica. Te explicamos por qué estas especulaciones son infundadas.
El hantavirus no es una pandemia planeada ni es nuevo
Mensajes de redes sociales difunden que Moderna comenzó a desarrollar una vacuna contra el hantavirus "sin que hubiera ningún brote" y "sin que nadie hablase de este virus" para trasladar la idea de que estaba planeado. Otro mensaje de X dice que "patentaron la vacuna contra el hantavirus en 2025 y, unos meses después, tenemos otra Plandemia (sic)" y que "Moderna tiene lista una vacuna de ARNm lista contra el hantavirus". Es falso, se han detectado brotes de hantavirus desde la Guerra de Corea.
El hantavirus no es una enfermedad nueva. Como te explicamos en RTVE Noticias, el virus se aisló por primera vez durante la década de los setenta en Corea del Sur. El primer brote se descubrió en la Guerra de Corea (1950-1953), cuando más de 3.000 soldados enfermaron de fiebre hemorrágica con un síndrome renal. Otro episodio en 1993 en Estados Unidos permitió el descubrimiento de una nueva variante que causa el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, a nivel mundial, se producen entre 10.000 y 100.000 infecciones al año. Según el Centro Europeo de Control de Entre 2018 y 2019, 34 personas se contagiaron en un cumpleaños en Argentina y 11 de ellos murieron (página 4). Por tanto, es falso que no existieran brotes anteriores al del crucero MV Hondius.
No hay una vacuna "lista" contra el hantavirus. Existen investigaciones para lograr una vacuna, aunque hasta la fecha no hay ninguna autorizada ni ningún tratamiento antiviral para la infección por hantavirus. En VerificaRTVE ya te hemos explicado que existe una patente en fase 1, registrada por la Universidad de Texas. La empresa biotecnológica Moderna anunció el 8 de mayo que está llevando a cabo "investigaciones preliminares" para desarrollar una vacuna contra el hantavirus, pero "se encuentran en una fase inicial", según la propia firma. Sin embargo, esto no implica que el brote de hantavirus estuviera planeado.
Estas publicaciones de redes también mencionan un artículo de la asociación público-privada Gavi, en la que participa el magnate Bill Gates a través de su fundación. En 2021 publicaron en su web un artículo titulado ‘Hantavirus: ¿la próxima pandemia?’ y explicaban cómo ha evolucionado esta enfermedad y cuál es su tasa de letalidad. Sin embargo, catalogaban la "amenaza de pandemia" por hantavirus como "baja", aunque advierten de "es una preocupación creciente" por el "el largo período de incubación" y la aparición de nuevas especies que lo propagan.
El simulacro de desembarco: la Armada los coordina con Sanidad desde 2006
En redes comparten un corte de vídeo de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el que explica que los protocolos y los operativos para el desembarco del MV Hondius "no han sido improvisados", sino que se hizo un simulacro hace un mes "por si venía un barco con algún tipo de enfermedad hemorrágica". Los mensajes dicen que este simulacro "confirma que el plan del MV Hondius estaba cerrado en los despachos" y "ocultaron la planificación real a los ciudadanos". Es falso.
Es un simulacro que se hace cada año. La ministra Mónica García, en su comparecencia este domingo 10 de mayo, dijo: "Hace un mes, el 14 de abril, hicimos un simulacro en Las Palmas por si acaso venía un barco con algún tipo de enfermedad hemorrágica y por si acaso venía también algún cadáver". El ensayo no se produjo en Las Palmas de Gran Canaria (donde el día 14 se ensayó la desactivación de una bomba) sino en Palma de Mallorca el 16 de abril. Forma parte de MARSEC, una serie de ejercicios que la Armada coordina con Sanidad Exterior y con otras administraciones desde 2006.
Este año, la Armada programó 15 ejercicios entre el 7 y el 17 de abril, uno de ellos en Mallorca dedicado a prevenir crisis sanitarias. Lo explicó el Gobierno de las Islas Baleares en una nota de prensa: "El ejercicio ha simulado la llegada de un buque mercante con un tripulante fallecido y dos casos sospechosos de fiebre hemorrágica viral". El primer caso de hantavirus en el crucero MV Hondius no se conoció hasta el 2 de mayo. La cepa Andes, la que se corresponde con este brote, causa el síndrome pulmonar por hantavirus, no la fiebre hemorrágica, más común en Europa y Asia.
La Armada ha coordinado ejercicios similares en años anteriores. En 2025 se hizo un simulacro de emergencia en Almería recreando la llegada de un buque con casos de ébola. En 2024, el ejercicio se realizó en Tenerife, donde se ensayó el traslado de dos pacientes con sospecha de fiebre hemorrágica.
Los Simpson no predijeron esta crisis sanitaria, es falso
"Los Simpson y su predicción del Hantavirus en el crucero", dice un mensaje de X compartido más de 2.000 veces desde el 7 de mayo. La publicación adjunta un vídeo, de 28 segundos, en el que se ve a varios personajes de la serie embarcándose en un crucero. La grabación está editada y concluye con la voz de la presentadora del Telediario, Alejandra Herranz, hablando sobre los contagiados en el crucero MV Hondius.
Los Simpson no predijeron un brote de hantavirus en ese episodio. Las imágenes corresponden al capítulo titulado ‘A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again’ (‘Algo súper divertido que Bart nunca volverá a hacer’). Se emitió el 29 de abril de 2012. Bart Simpson viaja en su familia en un crucero y engaña al resto de pasajeros para prolongar sus vacaciones. Con ese objetivo, Bart reproduce un vídeo en el que un general alerta de "la epidemia del mortífero virus pandora", por la cual "todos los barcos deben permanecer en el mar". Pero la grabación forma parte de una película DVD llamada ‘Pandora Strain’, y al final del episodio se descubre el complot.