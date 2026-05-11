La repatriación por el hantavirus de los pasajeros del Hondius concluye este lunes con vuelos a Países Bajos y Australia

El puerto de Granadilla de Abona vive este lunes las últimas horas de un operativo sanitario sin precedentes. Tras el desembarco de 94 pasajeros de 19 nacionalidades durante la jornada del domingo, hoy se completa la salida de las últimas 24 personas. Seis partirán en un vuelo fletado hacia Australia y 18 hacia los Países Bajos.

En el navío permanecerán únicamente los 34 miembros de la tripulación, quienes continuarán la ruta hacia tierras neerlandesas una vez concluya el repostaje de combustible y avituallamiento iniciado a primera hora de este lunes. Se espera que el MV Hondius abandone definitivamente aguas canarias a última hora de esta tarde.

Vuelos finales y vigilancia sanitaria La fase final de la evacuación se centra en dos trayectos internacionales. El vuelo hacia Australia transportará a seis personas —cuatro australianos, un neozelandés y un residente en Tenerife— bajo estrictas medidas de vigilancia sanitaria coordinadas con el gobierno de Canberra. Simultáneamente, el avión con destino a los Países Bajos evacuará a los últimos 18 viajeros de diversas nacionalidades que aún permanecían a bordo. Este dispositivo pone fin a una crisis que se originó tras detectarse un brote de hantavirus que ha dejado tres fallecidos y seis casos confirmados durante la travesía por el Atlántico Sur. Cronología del brote de hantavirus en el MV Hondius: un crucero de lujo convertido en escenario de una crisis sanitaria RTVE.es Los países con más ciudadanos en el barco ya han repatriado en sus propios aviones a los cruceristas, es el caso del Reino Unido, que tiene 23 nacionales, y Estados Unidos, con 17. En el primero de estos países, los evacuados permanecerán aislados durante 45 días sometiéndose a pruebas periódicas. Los estadounidenses serán internados en la Unidad Nacional de Cuarentena en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, ubicado en Omaha, una institución que está en capacidad tanto de mantener observación hasta completar el periodo completo de incubación como de tratar a los que llegasen a desarrollar la enfermedad. Aunque algunas fuentes indican que también podrán guardar la cuarentena en sus domicilios particulares bajo control médico. La OMS confirma la infección por hantavirus en cinco de los ocho casos sospechosos RTVE.es / AGENCIAS El vuelo estadounidense también trasladará a los canadienses del barco. Turquía y Grecia son los otros países que ya han enviado aviones de repatriación. La OMS se mantiene en contacto con las autoridades de al menos 12 países que están realizando un seguimiento a los ciudadanos que han regresado a sus hogares. Entre estos países se encuentran Alemania, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza y Turquía.

Los españoles, ya en cuarentena Mientras los últimos extranjeros abandonan la isla, los 14 ciudadanos españoles evacuados ayer domingo ya han completado su primera noche en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid. Todos ellos se encuentran asintomáticos, pero deberán permanecer en aislamiento individual durante un periodo que la OMS estima en 42 días, aunque inicialmente la justicia ha autorizado siete días naturales. Los 14 españoles del barco de hantavirus cumplen ya cuarentena en el Gómez Ulla: así serán sus próximas semanas ROCÍO GIL GRANDE El Ministerio de Sanidad ha reforzado la plantilla del hospital con hasta 90 efectivos extra para garantizar un circuito cerrado que evite cualquier contacto con el resto del centro.

Francia confirma un positivo Una ciudadana francesa evacuada del crucero MV Hondius ha dado positivo por hantavirus tras aterrizar en París, según informó la agencia EFE. La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, ha confirmado el contagio tras los test realizados al llegar de Canarias. El estado de salud de la paciente ha empeorado durante la última noche tras presentar síntomas en pleno vuelo. Simultáneamente, las autoridades galas han identificado a 22 contactos estrechos, quienes permanecerán bajo estricto aislamiento preventivo para evitar una posible propagación.

Descartados los contagios de la península En paralelo a la operativa en Tenerife, las autoridades sanitarias han confirmado que las dos mujeres ingresadas por sospecha de contagio en Barcelona y Alicante han dado negativo en sus respectivas pruebas PCR. Las dos mujeres ingresadas por sospecha de contagio de hantavirus en Barcelona y Alicante dan negativo en las PCR RTVE.es/Agencias La paciente de Alicante, que presentaba síntomas tras haber compartido espacio en un avión con una de las víctimas neerlandesas, se someterá a una tercera prueba en 48 horas por precaución. Sanidad subraya que la aparición de síntomas es el factor clave que marca el inicio de la capacidad de contagio del virus.