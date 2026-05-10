El papa agradece "la acogida" del pueblo canario al crucero MV Hondius afectado por hantavirus
- El crucero MV Hondius ha desembarcado este domingo en Tenerife, desde donde está siendo evacuado
- Sigue la última hora de la llegada del crucero MV Hondius a Tenerife
El papa León XIV ha agradecido este domingo "la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias" por permitir la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que provocó la muerte de tres des viajeros.
"¡Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius", ha manifestado el pontífice en español tras el rezo del Regina Caeli, la oración dominical que sustituye al Ángelus en el tiempo pascual.
A pesar del brote inicial, la OMS ha confirmado que todos los ocupantes del barco están aparentemente sanos y continúan sin experimentar síntomas.
El barco llega a Tenerife para la evacuación de sus integrantes
Este domingo, el crucero ha llegado al puerto de Granadilla de Abona, Tenerife, desde donde se está procediendo a su evacuación según las nacionalidades de los pasajeros.
En el caso de los 14 españoles, llegan este domingo a Madrid, donde harán una cuarentena en el Hospital Gómez Huya, especializado en enfermedades infecciosas.
El desembarco del crucero en costas canarias ha provocado un choque entre el gobierno autonómico del 'popular' Fernando Clavijo, que se ha opuesto al mismo, y el Ejecutivo central.
Este mismo domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en un mitin de campaña de las elecciones andaluzas del próximo domingo que España afronta "con ejemplaridad y eficacia" la gestión del hantavirus ante el resto del mundo.