El papa agradece "la acogida" del pueblo canario al crucero MV Hondius afectado por hantavirus

El papa León XIV ha agradecido este domingo "la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias" por permitir la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que provocó la muerte de tres des viajeros.

"¡Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius", ha manifestado el pontífice en español tras el rezo del Regina Caeli, la oración dominical que sustituye al Ángelus en el tiempo pascual.

A pesar del brote inicial, la OMS ha confirmado que todos los ocupantes del barco están aparentemente sanos y continúan sin experimentar síntomas.