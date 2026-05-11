Las dos mujeres ingresadas por sospecha de contagio de hantavirus en Barcelona y Alicante dan negativo en las PCR

Las dos mujeres ingresadas por posible contagio con hantavirus en Barcelona y Alicante han dado negativo en las pruebas PCR que se les han resalizado.

La ministra de Sanidad, Mónica García, informó este pasado domingo de que las PCR que se han practicado a dos mujeres en España que estuvieron en contacto con una de las fallecidas por hantavirus han resultado negativas.

Se trata de una persona con síntomas en Alicante, a la que se ha practicado una segunda prueba -en ambos casos con resultado negativo-, y a la que se le tendrá que aplicar una tercera PCR. El otro caso es una mujer asintomática en Barcelona, a la que se le ha practicado una primera prueba, y que tendrá que ser sometida en otra.

Los protocolos, según explicó la ministra de Sanidad, son distintos al tener una síntomas y la otra no. En todo caso, "ambas tendrán que llevar a cabo la cuarentena".