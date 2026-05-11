Las dos mujeres ingresadas por sospecha de contagio de hantavirus en Barcelona y Alicante dan negativo en las PCR
- Ambas seguirán en cuarentena
- Sigue la última hora de la evacuación del crucero Homnius desde Tenerife
Las dos mujeres ingresadas por posible contagio con hantavirus en Barcelona y Alicante han dado negativo en las pruebas PCR que se les han resalizado.
La ministra de Sanidad, Mónica García, informó este pasado domingo de que las PCR que se han practicado a dos mujeres en España que estuvieron en contacto con una de las fallecidas por hantavirus han resultado negativas.
Se trata de una persona con síntomas en Alicante, a la que se ha practicado una segunda prueba -en ambos casos con resultado negativo-, y a la que se le tendrá que aplicar una tercera PCR. El otro caso es una mujer asintomática en Barcelona, a la que se le ha practicado una primera prueba, y que tendrá que ser sometida en otra.
Los protocolos, según explicó la ministra de Sanidad, son distintos al tener una síntomas y la otra no. En todo caso, "ambas tendrán que llevar a cabo la cuarentena".
La mujer de Alicante tendrá una tercera prueba
La mujer de 32 años ingresada el pasado viernes en el hospital de Alicante presentaba síntomas compatibles con el hantavirus. La paciente compartió brevemente espacio con una de las tres víctimas mortales del brote desatado en el crucero MV Hondius, una mujer de Países Bajos que se subió brevemente en un avión que partía desde Johannesburgo (Sudáfrica) y tenía como destino Ámsterdam. El sábado ya se le hizo la primera PCR, que dio negativo.
La mujer ha pasado a estar un periodo en cuarentena y, tras una actualización del Ministerio de Sanidad sobre el criterio inicial, permanecerá ingresada en el mismo hospital alicantino, de acuerdo con la misma fuente, que cita Efe. La mujer continuará en aislamiento en la habitación con presión negativa del hospital de Alicante y en 48 horas se repetirá la prueba.
A partir de ese momento, el Ministerio emplaza a una próxima valoración conjunta.
Por su parte, la mujer catalana no tiene síntomas y viajó en el mismo avión de la neerlandesa fallecida. Según la investigación epidemiológica, esta persona no fue identificada inicialmente debido a un cambio de asiento en el avión, circunstancia que dificultó su localización en la primera reconstrucción de contactos.
En el crucero MV Hondius, que salió de Argentina para un viaje por el Atlántico sur, se registró un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos y seis casos confirmados.
El barco fondeó el domingo de madrugada en el puerto de Granadilla, en Tenerife, para que 143 ocupantes, entre tripulación y pasajeros, de 23 acionalidades, sean evacuados. La evacuación ya está casi completa y terminará este lunes.
Los primeros en salir, a primera hora del domingo, fueron los 14 españoles que iban a bordo del navío, todos ellos asintomáticos. Fueron trasladados en avión militar al Hospital Gómez Ulla de Madrid, centro en el que guardarán cuarentena previsiblemente durante 45 días.
Por otra parte, uno de los cinco franceses evacuados del crucero ha presentado síntomas en el avión de repatriación.
Además, de los 17 estadounidenses que están siendo repatriados, uno presenta síntomas leves y otro ha dado un resultado ligeramente positivo en la prueba PCR para la cepa Andes del virus.