El Ejército británico lanza personal médico en paracaídas para atender a un sospechoso de hantavirus en Tristán de Acuña
- Un ciudadano británico que desembarcó en el remoto territorio presentó síntomas compatibles con la enfermedad
- Sigue la última hora de la llegada del crucero MV Hondius a Tenerife
El Ejército del Reino Unido ha llevado a cabo una operación de emergencia para enviar personal sanitario y suministros médicos en paracaídas a Tristán de Acuña, el territorio habitado más remoto del país, tras detectarse un posible caso de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius.
Según ha informado este domingo el Gobierno británico, un equipo "especializado" de las Fuerzas Armadas realizó "un audaz salto en paracaídas" sobre el archipiélago del Atlántico sur, que carece de pista de aterrizaje y solo suele ser accesible por barco.
La misión estuvo integrada por seis paracaidistas y dos médicos militares de la 16ª Brigada de Asalto Aéreo, que saltaron desde un avión A400M de la Real Fuerza Aérea británica (RAF). De forma casi simultánea, se lanzaron también suministros de oxígeno y otro material médico de emergencia.
El operativo recorrió cerca de 6.800 kilómetros desde la base aérea de Brize Norton, en Oxfordshire, hasta la isla Ascensión, y posteriormente otros 3.000 kilómetros hasta Tristán de Acuña. Durante el trayecto, el avión necesitó repostar combustible en vuelo con apoyo de otra aeronave de la RAF.
Escala en el archipiélago
Las autoridades británicas han explicado que la ayuda estaba destinada principalmente a un ciudadano británico que habría contraído hantavirus tras viajar en el crucero MV Hondius, que hizo escala en el archipiélago entre el 13 y el 15 de abril. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el hombre presentó síntomas compatibles con la enfermedad el pasado 28 de abril y permanece estable y aislado.
El Ministerio de Defensa ha subrayado que esta es la primera vez que el Ejército británico despliega personal médico mediante un salto en paracaídas para prestar ayuda humanitaria, destacando así su capacidad para intervenir "en cualquier parte del mundo con muy poca antelación".
La operación se vio además condicionada por las difíciles condiciones meteorológicas de la isla, donde los vientos suelen superar los 40 kilómetros por hora, lo que complicó el salto de los paracaidistas.
Tristán de Acuña, con apenas unos 200 habitantes, está situado entre Sudáfrica y Sudamérica y depende habitualmente de un pequeño equipo médico de dos personas para cubrir sus necesidades sanitarias.