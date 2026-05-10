El Ejército británico lanza personal médico en paracaídas para atender a un sospechoso de hantavirus en Tristán de Acuña

El Ejército del Reino Unido ha llevado a cabo una operación de emergencia para enviar personal sanitario y suministros médicos en paracaídas a Tristán de Acuña, el territorio habitado más remoto del país, tras detectarse un posible caso de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius.

Según ha informado este domingo el Gobierno británico, un equipo "especializado" de las Fuerzas Armadas realizó "un audaz salto en paracaídas" sobre el archipiélago del Atlántico sur, que carece de pista de aterrizaje y solo suele ser accesible por barco.

La misión estuvo integrada por seis paracaidistas y dos médicos militares de la 16ª Brigada de Asalto Aéreo, que saltaron desde un avión A400M de la Real Fuerza Aérea británica (RAF). De forma casi simultánea, se lanzaron también suministros de oxígeno y otro material médico de emergencia.

El operativo recorrió cerca de 6.800 kilómetros desde la base aérea de Brize Norton, en Oxfordshire, hasta la isla Ascensión, y posteriormente otros 3.000 kilómetros hasta Tristán de Acuña. Durante el trayecto, el avión necesitó repostar combustible en vuelo con apoyo de otra aeronave de la RAF.

Soldados británicos preparan en lanzamiento sobre Tristán de Acuña Georgia Callaway/UK MOD Crown/Handout via REUTERS