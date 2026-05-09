Un juzgado de Madrid ratifica la cuarentena para los 14 españoles del MV Hondius por el brote de hantavirus
- Una jueza ordena su aislamiento en el hospital Gómez Ulla para evitar que el virus se extienda
- El brote en el crucero ya deja tres fallecidos y la justicia prioriza la salud pública sobre la libertad
- Sigue en directo la última hora del hantavirus
La magistrada Raquel Robles González, del Tribunal de Instancia de Madrid, ha dado el visto bueno legal a las medidas de urgencia para los pasajeros españoles del crucero MV Hondius.
Esta decisión se ha tomado después de que el Ministerio de Sanidad solicitara ratificar la cuarentena obligatoria tras detectarse un brote de hantavirus en el barco. Los afectados deberán permanecer aislados para proteger al resto de la población.
Protegiendo la salud de todos
El auto judicial explica que, en situaciones de riesgo grave, el derecho a la vida de la mayoría está por encima de las quejas individuales. La jueza considera que la salud de los ciudadanos es algo esencial que el Estado debe cuidar con todas sus fuerzas. Por eso, el tribunal cree que dejar encerrados a los pasajeros durante un tiempo es una medida justa y necesaria para que la enfermedad no se contagie en España.
Según el documento del juzgado, la ley permite estas limitaciones de libertad cuando hay un peligro real para la salud de todos. En este caso, el hantavirus representa una amenaza inminente que justifica actuar con rapidez y firmeza.
Una enfermedad peligrosa
El barco, que viene de Argentina, lleva a bordo a 147 personas, de las cuales 14 son españolas o residentes en nuestro país. Los informes médicos de la OMS y otros organismos internacionales son preocupantes. A principios de mayo ya se habían detectado siete casos de esta enfermedad respiratoria y tres personas habían muerto.
Este virus se contagia por el contacto con los desechos de ratones infectados y puede provocar fiebre muy alta y problemas graves para respirar. Además, tiene una mortalidad muy elevada, ya que pueden fallecer hasta 3 de cada 10 personas enfermas.
Traslado inmediato a Madrid
Los pasajeros llegarán primero al puerto de Tenerife y desde allí viajarán directamente a la capital. La orden judicial establece que deben quedarse en habitaciones individuales en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. El periodo de aislamiento será de siete días naturales.
La jueza ha tomado esta decisión de forma urgente y sin avisar antes a los pasajeros para evitar cualquier retraso que pusiera en peligro a la gente. El tribunal insiste en que una semana de encierro no es un tiempo exagerado si con eso se salva la vida de muchas personas.