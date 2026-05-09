Un juzgado de Madrid ratifica la cuarentena para los 14 españoles del MV Hondius por el brote de hantavirus

La magistrada Raquel Robles González, del Tribunal de Instancia de Madrid, ha dado el visto bueno legal a las medidas de urgencia para los pasajeros españoles del crucero MV Hondius.

Esta decisión se ha tomado después de que el Ministerio de Sanidad solicitara ratificar la cuarentena obligatoria tras detectarse un brote de hantavirus en el barco. Los afectados deberán permanecer aislados para proteger al resto de la población.

Protegiendo la salud de todos El auto judicial explica que, en situaciones de riesgo grave, el derecho a la vida de la mayoría está por encima de las quejas individuales. La jueza considera que la salud de los ciudadanos es algo esencial que el Estado debe cuidar con todas sus fuerzas. Por eso, el tribunal cree que dejar encerrados a los pasajeros durante un tiempo es una medida justa y necesaria para que la enfermedad no se contagie en España. "Aislamiento de alto nivel" y un periodo de incubación de 45 días: así será la cuarentena de los españoles del crucero Álvaro Caballero Según el documento del juzgado, la ley permite estas limitaciones de libertad cuando hay un peligro real para la salud de todos. En este caso, el hantavirus representa una amenaza inminente que justifica actuar con rapidez y firmeza.

Una enfermedad peligrosa El barco, que viene de Argentina, lleva a bordo a 147 personas, de las cuales 14 son españolas o residentes en nuestro país. Los informes médicos de la OMS y otros organismos internacionales son preocupantes. A principios de mayo ya se habían detectado siete casos de esta enfermedad respiratoria y tres personas habían muerto. ¿Qué es el hantavirus? ¿Cómo se contagia? Claves sobre el brote que ha dejado tres muertos en un crucero Álvaro Caballero Este virus se contagia por el contacto con los desechos de ratones infectados y puede provocar fiebre muy alta y problemas graves para respirar. Además, tiene una mortalidad muy elevada, ya que pueden fallecer hasta 3 de cada 10 personas enfermas.