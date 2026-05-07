La OMS confirma la infección por hantavirus en cinco de los ocho casos sospechosos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este jueves que cinco de los ocho casos sospechosos detectados en el crucero HV Hondius han dado positivo por hantavirus. El brote deja hasta el momento tres fallecidos y mantiene bajo vigilancia sanitaria al resto de pasajeros, tripulación y contactos cercanos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha explicado en rueda de prensa que los otros tres casos continúan siendo considerados sospechosos y señala que, actualmente, ninguna de las personas que permanecen a bordo presenta síntomas. Asimismo, ha advertido de que podrían aparecer más contagios debido a que el periodo de incubación del virus Andes —la variante detectada— puede extenderse hasta seis semanas. Además, la OMS mantiene el seguimiento de personas que pudieron haber tenido contacto con uno de los pasajeros infectados.

Solicitud de ayuda a España El máximo responsable del organismo sanitario internacional ha confirmado que solicitó directamente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que España asumiera el desembarque de los ocupantes del crucero en el puerto tinerfeño de Granadilla. Según ha explicado Tedros, la petición fue aceptada en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, aunque ha apelado también a la "solidaridad" internacional. "Todo el mundo tiene el deber moral de cuidar de las personas que se encuentran a bordo del barco", ha afirmado. El crucero fondeará en Tenerife sin atracar en puerto y los pasajeros irán a tierra en lancha con equipos de protección La organización insiste en que el riesgo para la población de Canarias es "bajo", y recalca que el hantavirus "no se propaga de la misma manera que los coronavirus". La directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, ha querido dejar claro que el brote "no es el inicio de una pandemia" y confía en que pueda contenerse mediante las medidas de salud pública ya activadas. Entre las medidas adoptadas figuran el confinamiento de los pasajeros en sus camarotes, la desinfección de las instalaciones y el aislamiento inmediato de cualquier persona que presente síntomas. Un experto de la OMS, dos médicos neerlandeses y un especialista del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades permanecen a bordo para coordinar la evaluación médica y preparar un desembarque seguro. "Aislamiento de alto nivel" y un periodo de incubación de 45 días: así será la cuarentena de los españoles del crucero Álvaro Caballero