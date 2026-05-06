El avión que traslada a dos pacientes con hantavirus se ve obligado a parar en Gran Canaria por un fallo eléctrico

Un avión ambulancia que traslada a dos personas contagiadas de hantavirus en el crucero MV Hondius desde Cabo Verde a Países Bajos ha tenido que hacer parada en Gran Canaria por un fallo técnico del equipo médico que atiende a uno de los pacientes. El avión espera a otra aeronave para que los pacientes continúen su viaje.

Según fuentes del Ministerio de Sanidad, citadas por Efe, el avión tenía que hacer parada para repostar combustible en Marruecos, país que se ha negado a acogerle, por lo que se ha dirigido a España. Al hacer la escala en Gran Canaria, el médico a bordo informó de un fallo en el sistema eléctrico de soporte de un paciente.

Hasta la llegada de una nueva aeronave, el avión ambulancia permanecerá en la pista del aeródromo. El paciente permanece en el interior y es atendido con soporte eléctrico del aeropuerto. El Ministerio ha insistido en que el paciente no representa ningún peligro para la salud pública.

En el MV Hondius se ha registrado una crisis sanitaria por un brote que ha dejado ya tres muertos. El barco, con el resto del pasaje, que no presenta síntomas, ha partido de Cabo Verde y se dirige a Tenerife, donde llegará el sábado. Allí se pondrá en marcha un mecanismo europeo conjunto de evacuación y repatriación. Otra persona infectada ha sido trasladada al Reino Unido.

A bordo viajan casi 150 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 14 españoles. A su llegada a Tenerife, los pasajeros serán trasladados a sus respectivos países, y los españoles viajarán a Madrid, donde serán tratados en el Hospital Militar Gómez Ulla.