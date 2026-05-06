Los 14 españoles del crucero con el brote de hantavirus guardarán cuarentena en el Gómez Ulla de Madrid
- Están asintomáticos y, tras un primer examen en Tenerife, serán trasladados en avión militar hasta la base de Torrejón
- Hay personas de Cataluña, la Comunidad de Madrid, Asturias, Castilla y León, Galicia y Comunidad Valenciana
- Sigue en directo la última hora del crucero MV Hondius
A bordo del crucero MV Hondius, que recalará esta semana en la isla de Tenerife tras la detección de varios casos de hantavirus, viajaban personas de 23 nacionalidades diferentes, entre ellas 14 españoles —13 pasajeros y un miembro de la tripulación— que se encuentran en buen estado de salud y que, pese a no presentar ningún síntoma, deberán guardar un periodo de cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, como ha anunciado el Gobierno.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha identificado a estos 14 españoles como cinco personas residentes en Cataluña, tres en la Comunidad de Madrid, tres en Asturias, una en Castilla y León, una en Galicia y una en la Comunidad Valenciana. "Todos están asintomáticos", ha destacado la responsable de Sanidad, Mónica García, al término de la reunión de emergencia convocada este martes en el palacio de la Moncloa y de la que ha salido el protocolo para el desembarco de los pasajeros y tripulantes del MV Hondius.
El plan consiste en la repatriación inmediata de todos los extranjeros, mientras que los españoles, una vez sometidos a un primer examen, serán trasladados en un avión militar a la base aérea de Torrejón de Ardoz, para posteriormente recalar en el Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla. García ha atribuido la elección de este centro militar a sus especiales características, ya que dispone de Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) con capacidad para, llegado el caso, aislar y tratar a los pacientes y realizar las pruebas que sean necesarias.
En este sentido, García ha resaltado que el Gobierno "va a ser especialmente cuidadoso con la seguridad" para proteger tanto a las personas del crucero como para el personal sanitario y el común de la población. La ministra ha confirmado que las medidas de salud pública tienen entre sus objetivos evitar que, "si hay personas asintomáticas", puedan transmitir el virus.
Periodo de incubación de 45 días
Entre las cuestiones que quedan por aclarar figura el periodo de cuarentena que los pasajeros y el tripulante españoles deberán guardar en el Gómez Ulla, a la espera, según García, de las "reuniones técnicas" que se desarrollarán a partir de ahora. El periodo de incubación del hantavirus ronda los 45 días, pero los expertos deben determinar "cuál es el día cero" a partir del cual echaría a andar este calendario de prevención sanitaria.
El hospital Gómez Ulla abrió en 2015 una unidad específica para atender enfermedades altamente infecciosas, lo que ha convertido a este centro en un punto de referencia para aislar o tratar a pacientes de virus como el ébola. El Gobierno optó también por este hospital en 2020 para repatriar a España a los ciudadanos que se habían quedado atrapados en la ciudad china de Wuhan en los primeros compases de la pandemia de COVID-19.