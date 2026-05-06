Los 14 españoles del crucero con el brote de hantavirus guardarán cuarentena en el Gómez Ulla de Madrid

A bordo del crucero MV Hondius, que recalará esta semana en la isla de Tenerife tras la detección de varios casos de hantavirus, viajaban personas de 23 nacionalidades diferentes, entre ellas 14 españoles —13 pasajeros y un miembro de la tripulación— que se encuentran en buen estado de salud y que, pese a no presentar ningún síntoma, deberán guardar un periodo de cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, como ha anunciado el Gobierno.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha identificado a estos 14 españoles como cinco personas residentes en Cataluña, tres en la Comunidad de Madrid, tres en Asturias, una en Castilla y León, una en Galicia y una en la Comunidad Valenciana. "Todos están asintomáticos", ha destacado la responsable de Sanidad, Mónica García, al término de la reunión de emergencia convocada este martes en el palacio de la Moncloa y de la que ha salido el protocolo para el desembarco de los pasajeros y tripulantes del MV Hondius.

El plan consiste en la repatriación inmediata de todos los extranjeros, mientras que los españoles, una vez sometidos a un primer examen, serán trasladados en un avión militar a la base aérea de Torrejón de Ardoz, para posteriormente recalar en el Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla. García ha atribuido la elección de este centro militar a sus especiales características, ya que dispone de Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) con capacidad para, llegado el caso, aislar y tratar a los pacientes y realizar las pruebas que sean necesarias.

En este sentido, García ha resaltado que el Gobierno "va a ser especialmente cuidadoso con la seguridad" para proteger tanto a las personas del crucero como para el personal sanitario y el común de la población. La ministra ha confirmado que las medidas de salud pública tienen entre sus objetivos evitar que, "si hay personas asintomáticas", puedan transmitir el virus.