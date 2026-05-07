La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 7 de mayo con Cristina Castaño y La Plazuela como invitados

Un año después de dar a conocer su embarazo en el programa, la actriz Cristina Castaño vuelve a La Revuelta como invitada junto al dúo granadino La Plazuela. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también tienes a tu disposición, bajo demanda y de forma totalmente gratuita, todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta. Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación del programa rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.

Cristina Castaño se pasa a la animación La actriz gallega vuelve a La Revuelta un año después de su primera visita, en la que hizo público su embarazo a los 46 años. En esta ocasión, Cristina Castaño presenta la película de animación Las ovejas detectives, una producción estadounidense protagonizada por Hugh Jackman y Emma Thompson, con Bryan Cranston o Bella Ramsey entre las voces originales de las ovejas, en la que la invitada dobla al español a Lily, la oveja más observadora del rebaño. 'Las ovejas detectives': Hugh Jackman, Emma Thompson y la oveja más lista del mundo, en una divertida comedia Jesús Jiménez