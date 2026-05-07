La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 7 de mayo con Cristina Castaño y La Plazuela como invitados
- La actriz gallega y el dúo granadino, en La Revuelta a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Maribel Verdú y Sofía Otero
Un año después de dar a conocer su embarazo en el programa, la actriz Cristina Castaño vuelve a La Revuelta como invitada junto al dúo granadino La Plazuela. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también tienes a tu disposición, bajo demanda y de forma totalmente gratuita, todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta. Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación del programa rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.
Cristina Castaño se pasa a la animación
La actriz gallega vuelve a La Revuelta un año después de su primera visita, en la que hizo público su embarazo a los 46 años. En esta ocasión, Cristina Castaño presenta la película de animación Las ovejas detectives, una producción estadounidense protagonizada por Hugh Jackman y Emma Thompson, con Bryan Cranston o Bella Ramsey entre las voces originales de las ovejas, en la que la invitada dobla al español a Lily, la oveja más observadora del rebaño.
La Plazuela, la dupla que revitalizó el roneo
Manuel Hidalgo Sierra, conocido como El Indio, y Luis Abril Martín, apodado El Nitro, amigos desde la infancia, revolucionaron la escena musical española en 2023 con RONEO FUNK CLUB, el primer disco de su proyecto La Plazuela. Un concepto al que dieron continuidad con el concepto Roneo Brunch, sesiones en las que invitan a amigos a tomar el aperitivo mientras comparten música entre sí y con el público. Tras lanzar un segundo LP con remixes del primero, el dúo granadino volvió a la carga a finales de 2025 con Lugar Nº0 (D.L.Y.), su segundo álbum cargado de introspección (Don’t Lose Yourself, “No te pierdas” en inglés) a ritmo de flamenco, funk, disco y electrónica. Hoy lo presentan en La Revuelta con su segunda visita a David Broncano, actuación incluida.