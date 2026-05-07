'Las ovejas detectives': Hugh Jackman, Emma Thompson y la oveja más lista del mundo, en una divertida comedia

¿Son las ovejas los animales más tontos? Esa es la pregunta que se plantean los bóvidos protagonistas de Las ovejas detectives. Y pronto descubriremos que son mucho más listas de lo que parecen en esta simpática, divertida y sorprendente película que tiene un reparto de lujo encabezado por Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Braum, Nicholas Galitzine, Molly Gordon y un rebaño de ovejas inolvidables a las que prestan sus voces estrellas como Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O’Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein y Rhys Darby. Una película familiar muy recomendable, que llega a los cines este 8 de mayo.

Una película dirigida por Kyle Balda (Los Minions, Gru) y que cuenta entre sus productores con Phil Lord y Christopher Miller (Spider-Man: Un nuevo universo, La LEGO Película), unos genios de la animación que logran que estas ovejas no solo cobren vida, sino que cada una tenga su propia y marcada personalidad, de forma que nos roban el corazón desde las primeras secuencias.

Pero además de reírnos con las peripecias de esas irresistibles ovejas, la película logra un estupendo equilibrio entre acción, drama, comedia y reflexión filosófica, sobre temas tan interesantes como los cuidados, el dolor, el trauma o la aceptación de la muerte. Y lo hace manteniendo un tono tan amigable, esponjoso y acogedor como la lana de sus protagonistas.

Una película para disfrutar en familia, que inevitablemente nos recuerda a Babe, el cerdito valiente (Chris Noonan, 1995). Pero estas ovejas tienen su propia (y olvidadiza personalidad), y nos atreveríamos a decir que son más locas y divertidas que el famoso cerdito.

Fotograma de 'Las ovejas detectives' Courtesy of Amazon MGM Studios Courtesy of Amazon MGM Studios

Unas ovejas que se convierten en detectives La película se basa en el libro Three Bags Full: A Sheep Detective Story, de Leonie Swann, y nos cuenta la historia de un pastor llamado George (Hugh Jackman), que cada noche lee novelas de detectives a su querido rebaño de ovejas convencido de que no pueden entender nada de lo que dice. Pero cuando un misterioso asesinato altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en detectives. Aunque no son las únicas tras la pista: un joven y ambicioso reportero (Nicholas Galitzine), y un torpe pero persistente policía (Nicholas Braum), intentarán resolver el caso en un pueblo lleno de rumores, secretos y viejos rencores. Fotograma de 'Las ovejas detectives' Courtesy of Amazon MGM Studios Courtesy of Amazon MGM Studios Esta simpática comedia combina una historia de coming of age, la investigación sobre un misterioso asesinato, mucho sentido del humor y unas ovejas que atrajeron al director porque "pueden elegir olvidar cualquier cosa desagradable, son crueles con un cordero nacido fuera de temporada y tienen ideas poco ortodoxas sobre Dios". Y que se meten en este embolado porque aman a su pastor. Una de las cosas más divertidas de la película es esa forma tan inocente que tienen las ovejas de ver el mundo, que para ellas se reduce al prado en el que pastan. Una inocencia que las lleva a pensar, por ejemplo, que las nubes son las ovejas que "se han ido". También son muy contagiosas su alegría al descubrir cosas nuevas y su tristeza cuando empiezan a enfrentarse a las dificultades del mundo. Pero es un placer acompañarlas en ese descubrimiento del loco mundo de los seres humanos. Fotograma de 'Las ovejas detectives'