Hantavirus, última hora en directo: El MV Hondius llegará el sábado a la isla de Tenerife
- Robles asegura que la cuarentena de los 14 pasajeros españoles es voluntaria
- Sigue en directo la última hora del crucero con hantavirus
El crucero MV Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, tiene previsto atracar en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona el próximo sábado 9 de mayo. Los 14 españoles a bordo serán trasladados en un avión militar hasta Madrid, donde está previsto que guarden cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla, mientras que los extranjeros serán repatriados a sus países de origen en cuanto lleguen a la isla canaria.
El Gobierno español atendió el martes la solicitud de la OMS, en cumplimiento del derecho internacional, para permitir la llegada del barco a la costa canaria, aunque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado la falta de información proporcionada desde el Ejecutivo nacional acerca de esta decisión. En una reunión mantenida este miércoles, los Gobiernos central y autonómico han acordado mantener dos encuentros diarios de seguimiento, uno por la mañana y otro por la tarde, para coordinar la respuesta.
Última hora en directo sobre el brote de hantavirus:
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Sanidad asegura que empleará las "medidas necesarias" para preservar la "salud pública"
El Ministerio de Sanidad ha asegurado que tomará las "medidas legales necesarias para garantizar la salud pública" con los contagiados de hantavirus y empleará "todos los instrumentos legales a su disposición". Además, ha destacado que "lo primero" es "confiar" en que "esas personas y sus familiares lo que quieren es estar protegidos, cuidados y recibir el mejor cuidado medico posible", según han trasladado fuentes del Ministerio.
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2:04
Robles dice que la cuarentena de los pasajeros del crucero será voluntaria
La ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó este miércoles que la cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla para los catorce pasajeros españoles del crucero en el que hubo contagios de hantavirus será voluntaria. Según ha especificado Robles en declaraciones a la prensa remitidas por el Ministerio, no serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital, como ocurrió años atrás con el caso del ébola, sino que simplemente estarán ubicados en habitaciones individualizadas.
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Sanidad desautoriza el despegue del avión a Países Bajos ante la falta de batería
El Ministerio de Sanidad ha desautorizado el despegue del avión que iba a trasladar a los dos contagiados de hantavirus desde Gran Canaria a Países Bajos al constatar que las baterías aportadas por el Gobierno autonómico no tenían autonomía suficiente para que el soporte del paciente aguantara hasta Países Bajos. De haber proseguido, la aeronave habría tenido que realizar otra escala en la península, por lo que esperarán a un nuevo avión de transporte.
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¿Cómo funciona el escudo europeo activado por España ante el hantavirus? Guía, paso a paso
España ha activado este miércoles el mecanismo europeo de protección civil "por humanidad", como ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ante la llegada del crucero MV Hondius. No es la primera vez que España activa este escudo de la UE ante emergencias, ya que en el pasado lo hecho para combatir incendios, inundaciones y durante la pandemia de covid-19. Nuestra compañera Susana Samhan explica cómo funciona.
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Buenas noches, continúa aquí la crónica al minuto del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius que llegará el sábado a la isla de Tenerife. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.