¿Cómo funciona el escudo europeo activado por España ante el hantavirus? Guía, paso a paso

España ha activado este miércoles el mecanismo europeo de protección civil "por humanidad", como ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ante la llegada en tres días a la isla canaria de Tenerife del crucero MV Hondius, donde se ha registrado un brote de hantavirus, que deja ya tres muertos.

No es la primera vez que España activa este escudo de la UE ante emergencias, ya que en el pasado lo hecho para combatir incendios, inundaciones y durante la pandemia de covid-19. Ahora servirá para afrontar el reto de evacuar al pasaje y la tripulación del barco. Está previsto que los 14 españoles a bordo sean trasladados en un avión militar a Madrid, donde guardarán cuarentena, mientras que los extranjeros serán repatriados a su llegada.

Creado en 2001, durante la Presidencia española del Consejo de la UE, el mecanismo se ha activado 830 veces en toda Europa desde esa fecha, con su mayor pico registrado durante la pandemia de covid-19 entre 2021 y 2022, con 114 y 102 activaciones, respectivamente.

¿Cómo funciona? El país afectado por un desastre natural, conflicto o crisis sanitaria puede requerir ayuda a través del Centro de Coordinación de Respuesta de Emergencia (CCRE) de la UE, con sede en Bruselas, y que vigila los 365 días del año los acontecimientos que se producen a nivel global. Una vez que entra en funcionamiento, los Estados pueden ofrecer asistencia de emergencia, como equipamiento médico o efectivos de protección civil. Si esa ayuda es aceptada por el país afectado, el CCRE se encarga de movilizar el despliegue y el reparto de la ayuda, siempre en coordinación con las autoridades nacionales. Es la UE quien cubre la mayor parte de los costes logísticos y quien se encarga de enviar apoyo adicional de sus propias reservas estratégicas.

¿Quién puede pedirlo? Puede solicitar su activación cualquiera de los 27 países miembros de la UE y los 10 Estados participantes en este mecanismo, que son Albania, Bosnia Herzegovina, Islandia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia, Turquía y Ucrania. Si un país sufre el impacto de un desastre puede recurrir a asistencia de emergencia a través de este escudo europeo, que está coordinado por la Comisión Europea. Los tres pacientes infectados de hantavirus son evacuados a Países Bajos y el crucero desembarcará en Tenerife María Menéndez

El precedente ante una crisis sanitaria: la pandemia de covid-19 Durante la crisis sanitaria desencadenada por la covid-19, el mecanismo de protección civil de la UE fue empleado especialmente para luchar contra la pandemia. Según datos de la Comisión Europea, entre 2020 y 2021 hubo 127 activaciones para equipos de protección individual o médicos, pruebas diagnósticas, equipos médicos, medicamentos y vacunas. también se registraron 31 activaciones para repatriar a ciudadanos de la UE bloqueados en el extranjero. En el caso de España, hubo dos solicitudes de activación en aquel momento por asistencia consular.