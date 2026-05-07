Feijóo pide al Gobierno "no generar confusión" con el hantavirus y conocer a los expertos que toman las decisiones
- El líder del PP sigue haciendo campaña en Andalucía por Juanma Moreno: "Es serio, fiable y decente"
- El candidato popular a la reelección defiende una "inmigración ordenada" ante la falta de mano de obra en el campo
El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha desplazado este jueves al municipio gaditano del Puerto de Santa María para participar en un nuevo mitin en el marco de la campaña electoral en Andalucía. Antes de entrar a pedir el voto por su candidato, Juanma Moreno, Feijóo ha querido hablar de la gestión sanitaria que está llevando a cabo el Gobierno sobre la crisis del hantavirus. En ese sentido, el presidente del PP ha exigido al Ejecutivo "no generar confusión" y también ha dicho que quiere conocer los nombres de los expertos que están tomando las decisiones.
"El Gobierno tiene el deber de evaluar hasta el último detalle antes de hablar, tiene el deber de transmitir los riesgos que afrontamos y concretar los protocolos, especialmente en la situación que se vive en España, que no tiene un plan de preparación ante emergencias sanitaria y que no ha creado la Agencia Estatal de Salud Pública", ha dicho Feijóo. Por ello, ha insistido también en que es necesario conocer "los documentos sanitarios" con los que los expertos se están basando para afrontar esta crisis.
Feijóo, asimismo, ha insistido en que "un Gobierno no tiene que pedir tranquilidad a la gente, sino lo que tiene que hacer es transmitirla", y ha arremetido contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por "no estar a tiempo completo".
"Una crisis sanitaria le pilla a la ministra de Sanidad discutiendo con sus compañeros a ver quién se presenta en su partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid", ha lamentado el líder nacional de los populares.
Tras analizar la gestión del hantavirus, Alberto Núñez Feijóo ha entrado de lleno en defender a Juanma Moreno y su candidatura para el 17 de mayo. "Juanma es serio, fiable, y decente. Y ahora pensad en el presidente de España: ¿Es serio? ¿Es fiable? ¿Es decente? No respondáis porque todos sabemos la respuesta", ha ironizado ante los suyos.
Del mismo modo que en otros actos, el líder del PP ha animado a la movilización y ha insisitido en que no se puede dar por hecho ninguna mayoría absoluta. "Juanma no tiene un voto, no están ni las urnas instaladas. Hay que pelear cada voto, ir calle a calle y hablar con cada vecino. Aquí no se viene a celebrar nada antes de tiempo. Se viene a ganar. No celebréis antes de tiempo. ¡Es una trampa de nuestros adversarios!", ha advertido Feijóo.
También ha pedido votar al candidato del PP directamente "y no a otro para que él sea presidente". "Que todos los que quieran que Juanma sea presidente solo tienen una opción: votar a Juanma. Que no nos engañen", ha resumido.
Moreno defiende una "inmigración ordenada" ante la falta de mano de obra
En paralelo al acto de Feijóo, el candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, se ha reunido con la comunidad de agricultores y regantes de Palos de la Frontera (Huelva), desde donde se ha referido a los dos grandes retos del sector primario, que son según él "el agua y la falta de mano de obra".
Justamente, y sobre la necesidad de trabajadores, Juanma Moreno ha hablado de inmigración. "Me inquieta la mano de obra, dependemos de mano de obra extranjera. En Huelva siempre se ha hecho con contrataciones en origen con mujeres procedentes de Marruecos, y es importante que garanticemos esa mano de obra", ha sostenido.
En ese sentido, ha defendido "ordenar la inmigración", y ha aprovechado para arremeter contra Vox: "Cuidado con algunos discursos, que nos podemos meter en un lío. Necesitamos mano de obra extranjera e inmigrantes". El candidato del PP a la reelección ha añadido que hay que apostar por la llegada de personas "de manera ordenada", ya que considera que es "fundamental" tener una mano para la propia agricultura.
El candidato popular, además, ha prometido desde Palos de la Frontera que la Junta de Andalucía batallará para desbloquear la construcción de la presa de Alcolea para garantizar el abastecimiento de agua en la provincia de Huelva. "Lo que más preocupa y me enfada es la presa de Alcolea, que se empezó a construir en 2016 y se quedó en un 18% de ejecución", ha dicho Juanma Moreno, culpando al Gobierno central ya que se trata de una obra de interés general del Estado.
"En otoño de 2025 le enviamos una carta a la vicepresidenta tercera para que nos autorice para que podamos asumir nosotros la obra de la presa de Alcolea, pero no hemos obtenido respuesta", ha remarcado, y ha asegurado que trabajará para que sea la Junta quien finalice esta infraestructura.