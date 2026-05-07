Feijóo pide al Gobierno "no generar confusión" con el hantavirus y conocer a los expertos que toman las decisiones

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha desplazado este jueves al municipio gaditano del Puerto de Santa María para participar en un nuevo mitin en el marco de la campaña electoral en Andalucía. Antes de entrar a pedir el voto por su candidato, Juanma Moreno, Feijóo ha querido hablar de la gestión sanitaria que está llevando a cabo el Gobierno sobre la crisis del hantavirus. En ese sentido, el presidente del PP ha exigido al Ejecutivo "no generar confusión" y también ha dicho que quiere conocer los nombres de los expertos que están tomando las decisiones.

"El Gobierno tiene el deber de evaluar hasta el último detalle antes de hablar, tiene el deber de transmitir los riesgos que afrontamos y concretar los protocolos, especialmente en la situación que se vive en España, que no tiene un plan de preparación ante emergencias sanitaria y que no ha creado la Agencia Estatal de Salud Pública", ha dicho Feijóo. Por ello, ha insistido también en que es necesario conocer "los documentos sanitarios" con los que los expertos se están basando para afrontar esta crisis.

Feijóo, asimismo, ha insistido en que "un Gobierno no tiene que pedir tranquilidad a la gente, sino lo que tiene que hacer es transmitirla", y ha arremetido contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por "no estar a tiempo completo".

"Una crisis sanitaria le pilla a la ministra de Sanidad discutiendo con sus compañeros a ver quién se presenta en su partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid", ha lamentado el líder nacional de los populares.

Tras analizar la gestión del hantavirus, Alberto Núñez Feijóo ha entrado de lleno en defender a Juanma Moreno y su candidatura para el 17 de mayo. "Juanma es serio, fiable, y decente. Y ahora pensad en el presidente de España: ¿Es serio? ¿Es fiable? ¿Es decente? No respondáis porque todos sabemos la respuesta", ha ironizado ante los suyos.

Del mismo modo que en otros actos, el líder del PP ha animado a la movilización y ha insisitido en que no se puede dar por hecho ninguna mayoría absoluta. "Juanma no tiene un voto, no están ni las urnas instaladas. Hay que pelear cada voto, ir calle a calle y hablar con cada vecino. Aquí no se viene a celebrar nada antes de tiempo. Se viene a ganar. No celebréis antes de tiempo. ¡Es una trampa de nuestros adversarios!", ha advertido Feijóo.

También ha pedido votar al candidato del PP directamente "y no a otro para que él sea presidente". "Que todos los que quieran que Juanma sea presidente solo tienen una opción: votar a Juanma. Que no nos engañen", ha resumido.