Feijóo advierte que "Andalucía no está para bloquearla" y critica que Montero mantenga el acta en el Congreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este domingo en el primer acto oficial de campaña en Andalucía, desplazándose hasta Jerez de la Frontera. Desde este municipio gaditano, Feijóo ha pedido un gran apoyo para el candidato a la reeleción, Juanma Moreno, para disponer de una nueva mayoría y no depender de ninguna otra formación tras el 17 de mayo: "Andalucía no está para bloquearla".

"El 17 de mayo no solo se decide el presidente de la Junta, se decide un modo de gobernar. Se decide proteger la estabilidad política, algo que no hay en el Gobierno de España", ha dicho Feijóo, ante decenas de personas y algunos diputados andaluces en el Congreso, como Juan Bravo y Elías Bendodo. Y ha animado a todo el mundo a ir a votar: "El cambio se defiende con votos, la estabilidad hay que alcanzarla y mantenerla". Feijóo también ha defendido que Andalucía "va bien" y que, por ello, "es absolutamente indispensable mantener la estabilidad del Gobierno hasta el año 2030".

En ese sentido, ha advertido que no hay que dar por hecho que el PP va a lograr de nuevo la mayoría absoluta. "Desconfiar de aquellos que dicen que el Partido Popular va a ganar, desconfiar de aquellos que dicen que vamos a tener mayoría de no sé qué... Aquí no hay nada ganado y no hay mayoría de nada", y ha pedido que nadie "se confíe". "Aquí lo que hay es lo que salga de las urnas el 17 de mayo".

Para el líder de los populares, es importante tener en cuenta que "Juanma Moreno no necesita dividir para ganar, no necesita insultar para que se le escuche y no necesita enemigos para justificarse" Y ha aprovechado para contraponer su modelo con el del PSOE: "(Juanma) hace algo obligatorio en política que es gobernar bien, que es el objetivo número uno de un político, aunque eso no se haga desde el Gobierno de España".

Críticas a Montero por no haber dejado el acta de diputada en el Congreso Feijóo ha aprovechado su intervención en Jerez de la Frontera para cargar contra la candidata del PSOE, María Jesús Montero, por no haber dejado el acta de diputada en el Congreso de los Diputados. "Nuestros adversarios están de los nervios, y nuestros adversarios no vienen aquí para quedarse en Andalucía. Siguen con el acta en el Congreso de los Diputados, sigue sin renunciar al acta de diputada. Es una falta de respeto a Andalucía", ha resumido el líder de los populares. "Andalucía no está para que la utilicen, Andalucía no es la sucursal ni el refugio de nadie", ha dicho en referencia a Montero. "Andalucía es una comunidad autónoma adulta, fuerte, orgullosa y libre y no se somete a que le digan en Madrid pues vente para Andalucía, y si te va mal te quedas con el acta en el Congreso y ya veremos", insistiendo en la situación de la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta. Sánchez y Zapatero arropan a Montero en el arranque de campaña en Andalucía: "Hay partido y lo vamos a ganar" Àlex Cabrera Feijóo también ha puesto en valor el estado de los servicios públicos de la región para contrastar con la campaña de María Jesús Montero, que se está centrando en la defensa de la sanidad pública. "Es mejor esta Andalucía porque los servicios públicos funcionan, digan lo que digan. No hay un solo indicador en los servicios públicos en Andalucía que no esté mejor ahora que cuando gobernaba el PSOE", ha remarcado. El líder de los populares, además, se ha referido al juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo y que sienta en el banquillos a los implicados en el caso Koldo. Este lunes será el turno del exministro José Luis Ábalos. En ese sentido, Feijóo ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cuente "todo lo que sabe".