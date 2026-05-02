Maíllo llama a concentrar el voto de la izquierda en Por Andalucía para evitar la "alianza" de PP y Vox

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha hecho un llamamiento a concentrar el voto de la izquierda en su coalición, pues ha sostenido que es la "garantía de unas políticas que se no se doblegan ante los poderosos". "Si quieres que gobierne la izquierda, hay que votar a Por Andalucía", ha proclamado en un acto público de campaña este sábado en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Además, ha defendido que votando a su coalición se podrá evitar que Vox tenga algún tipo influencia en el Gobierno de la Junta, porque se ha mostrado convencido de que el PP formará una "alianza" con la formación de Santiago Abascal. "Tiene que gobernar una fuerza como Por Andalucía porque que tenéis la seguridad de que nunca va a gobernar con Vox ni va a hablar con Vox para llegar a ningún acuerdo", ha incidido.

Maíllo ha asegurado que Andalucía necesita "un gobierno fuerte que garantice los derechos que merecemos, independientemente de quién gobierne". En este sentido, ha advertido de que su objetivo es "echar a (Juanma) Moreno Bonilla", porque, a su juicio, "no se merece que siga en el Gobierno".

En su opinión, desde que el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección gobierna, los servicios públicos funcionan peor y ha recordado el problema de los cribados de cáncer de mamá, las dificultades de muchos jóvenes para estudiar Formación Profesional en la enseñanza pública, o las personas que han muerto esperando las ayudas a la dependencia.