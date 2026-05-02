Maíllo llama a concentrar el voto de la izquierda en Por Andalucía para evitar la "alianza" de PP y Vox
- Dice que son la "garantía de políticas que no se doblegan ante los poderosos"
- Asegura que su objetivo es "echar a Moreno Bonilla" y "fortalecer" los servicios públicos
El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha hecho un llamamiento a concentrar el voto de la izquierda en su coalición, pues ha sostenido que es la "garantía de unas políticas que se no se doblegan ante los poderosos". "Si quieres que gobierne la izquierda, hay que votar a Por Andalucía", ha proclamado en un acto público de campaña este sábado en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Además, ha defendido que votando a su coalición se podrá evitar que Vox tenga algún tipo influencia en el Gobierno de la Junta, porque se ha mostrado convencido de que el PP formará una "alianza" con la formación de Santiago Abascal. "Tiene que gobernar una fuerza como Por Andalucía porque que tenéis la seguridad de que nunca va a gobernar con Vox ni va a hablar con Vox para llegar a ningún acuerdo", ha incidido.
Maíllo ha asegurado que Andalucía necesita "un gobierno fuerte que garantice los derechos que merecemos, independientemente de quién gobierne". En este sentido, ha advertido de que su objetivo es "echar a (Juanma) Moreno Bonilla", porque, a su juicio, "no se merece que siga en el Gobierno".
En su opinión, desde que el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección gobierna, los servicios públicos funcionan peor y ha recordado el problema de los cribados de cáncer de mamá, las dificultades de muchos jóvenes para estudiar Formación Profesional en la enseñanza pública, o las personas que han muerto esperando las ayudas a la dependencia.
Maíllo promete "fortalecer" los servicios públicos
Asimismo ha prometido "fortalecer" los servicios públicos y revertir las privatizaciones. Para el candidato de Por Andalucía, "hay una izquierda coherente, que se deja la piel" por garantizar los derechos sociales, y ha puesto de ejemplo la lucha desde el Gobierno central de Sumar para lograr la prórroga de los alquileres.
Maíllo ha afirmado que quiere liderar una alternativa "de justicia social" y que su formación está en condiciones de gobernar si logra el respaldo suficiente en las urnas. "Nosotros nos mojamos y desde luego vamos a aspirar a que, si tenemos los números y el apoyo para gobernar, gobernaremos Andalucía, que es como se transforma, como se lucha de verdad por Andalucía".
El cabeza de lista de Por Andalucía ha asegurado que nota un cambio en el ánimo del electorado progresista: "Estamos escuchando mucho a la gente y de verdad que estamos percibiendo una profunda simpatía en la calle de manera espontánea y que refleja un termómetro de un cambio de rasante y de estado de ánimo de la izquierda".
Por otra parte, ha acusado a Moreno de "estafar" con sus políticas y del "abandono" y "deterioro" de los servicios públicos. Por eso, ha asegurado, el próximo 17 de mayo está en juego dos modelos de Andalucía: "La del individualismo y sálvese quien pueda" y "una Andalucía de igualdad, que se enorgullezca de una sanidad pública, y una educación pública de calidad".
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