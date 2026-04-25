Maíllo ve a la izquierda reactivada para frenar a la derecha y su 'prioridad nacional'

El coordinador federal de Izquierda Unidad (IU), Antonio Maíllo, ha destacado este sábado que la izquierda está reactivada para poner "pie en pared" al fascismo y a políticas basadas en la 'prioridad nacional', que ha señalado como el mejor ejemplo de que el PP se ha pasado a la extrema derecha.

Maíllo ha hecho esta afirmación en el acto conmemorativo del 40 aniversario de Izquierda Unida, que se cumple este lunes y que ha reunido en la sede de UGT en Madrid a representantes de la sociedad civil, sindicatos y formaciones políticas, así como militantes, simpatizantes y dirigentes de todas las federaciones que conforman IU.

También han acudido cargos y ex cargos públicos de la formación, entre ellos Gaspar Llamazares, Cayo Lara y Alberto Garzón, antecesores de Maíllo al frente de IU, el portavoz en el Congreso, Enrique Santiago, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

"Del lamento a la reactivación" En su intervención, el actual coordinador federal ha celebrado que haya habido un cambio en el estado de ánimo en la izquierda al haber pasado, según ha dicho, del "lamento" a la "reactivación". "Estamos en el orgullo de poner pie en pared al fascismo y a las políticas que asumen y que les compran a lo fácil", ha subrayado en alusión directa al concepto de 'prioridad nacional' en el acceso a los servicios públicos incluido por el PP y Vox en sus pactos de gobierno en Extremadura y Aragón. Según el dirigente de IU, el debate de esta semana en torno a este polémico principio constituye "el ejemplo más palmario de cómo el Partido Popular ha dejado ya de ser una derecha clásica y se ha incorporado a la ola reaccionaria, autoritaria, de extrema derecha o fascista que arrasa en Estados Unidos". En su opinión, esta situación es "lamentable para la democracia española", pero ha subrayado que "es lo que hay", al tiempo que ha instado a los suyos a combatirlo desde una "profunda radicalidad democrática". Maílla ha insistido en que el enemigo de la izquierda es el "fascismo" y ha animado a IU a defender el patrimonio del partido: "El de una militancia que se deshace en favorecer a los intereses de las clases populares".