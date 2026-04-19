Bustinduy, Mónica García y Urtasun arropan a Maíllo en Andalucía y equiparan a Moreno con Ayuso

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la ministra de Sanidad, Mónica García; y el titular de Cultura, Ernest Urtasun, han arropado en Sevilla este domingo a la coalición de izquierdas Por Andalucía y a su candidato, Antonio Maíllo, en un acto en el que han comparado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, con Isabel Díaz Ayuso.

La ministra de Sanidad ha afirmado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es "Ayuso con unos años de retraso" y ha señalado que Viktor Orban es "el Ayuso húngaro" y que su reciente derrota en las elecciones de su país, tras 16 años en el poder, supone el "inicio del fin de la internacional del odio".

García ha marcado como objetivo tanto a Por Andalucía como a la confluencia que acuerden para las elecciones generales "derrotar políticamente a la chusma ultra" y ha defendido que "merece la pena gobernar", puesto que les ha permitido "impulsar políticas transformadoras" como subir el salario mínimo, la universalidad de la sanidad o el decreto de prórroga de los alquileres.

Urtasun, por su parte, ha asegurado que "Sevilla y Andalucía se preparan para mandar las políticas de recortes del PP de Juanma Moreno a la papelera" y ha indicado que el presidente andaluz "se viste de moderación, pero es un radical que recorta servicios públicos".

"Lobo con piel de cordero" El ministro de Cultura, como la de Sanidad, ha animado a los andaluces a desalojar a Moreno de la Presidencia de la Junta de Andalucía y a "desenmascarar a ese lobo con piel de cordero", en referencia al presidente andaluz. Urtasun ha señalado que el PP de Moreno, como el de María Guardiola en Extremadura, imita las políticas del presidente de Argentina, Javier Milei, en cuyo país las tasas de consumo de carne han caído a su punto más bajo de los últimos 20 años por sus medidas de recortes, ha señalado. El ministro ha hecho referencia también al presidente de EE. UU., Donald Trump, al que ha indicado que los datos económicos de España "son los mejores de los últimos años gracias a la reforma laboral de Yolanda Díaz o al aumento del salario mínimo interprofesional". Enfrente, Trump criticó este sábado lo "mal" que marcha la economía española, un día después de lamentar que el Gobierno no apoyara a Washington en la guerra contra Irán. Trump critica lo "mal" que marcha la economía de España: "¡Es triste de ver! Urtasun ha celebrado la unidad de la izquierda en Andalucía, a la que ha puesto de ejemplo para la izquierda en el resto del país y ha llamado a la participación, igual que han hecho el resto de oradores.

Bustinduy: "La izquierda es la respuesta" Pablo Bustinduy ha señalado que "ahora que suenan de nuevo las marchas fúnebres de los fascistas y los imperios masacran pueblos enteros", la izquierda es la respuesta. "Ni nos han vencido ni nos vencerán jamás", ha añadido el ministro, quien ha criticado a la derecha por "arrodillarse ante genocidas" y definirse como cristianos pero luego "criticar al Papa de Roma". El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuyo departamento ha impulsado el decreto de prórroga de alquileres, ha recordado que Sevilla es la capital "donde más ha aumentado el precio" de las rentas y ha desafiado al presidente de la Junta a que desvele qué van a votar los 25 diputados del PP andaluz en el Congreso cuando sabe que hay más de 300.000 personas cuyo contrato acaba. "La prórroga de los alquileres va a proteger a 2,5 millones de personas", ha señalado Bustinduy, quien ha defendido que han conseguido con ella "doblar el brazo a los grandes propietarios, fondos buitres y fondos de inversión". "Vamos a ganar la votación del 28 de abril", ha aseverado el ministro.