Trump critica lo "mal" que marcha la economía de España: "¡Es triste de ver!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este sábado lo "mal" que marcha la economía en España, un día después de lamentar que el Gobierno español no apoyara a Washington en la guerra contra Irán.

"¿Alguien ha mirado lo mal que le está yendo al país de España? Sus cifras económicas, a pesar de aportar casi nada a la OTAN y a su defensa militar, son absolutamente horrendas. ¡Es triste de ver!", ha escrito Trump en su red social Truth Social.

Las referencias de Trump a la economía española contrastan con las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para España, ya que, pese a apuntar a un crecimiento más moderado del previsto para 2026 —dos décimas menos—, siguen situándola por encima del resto de grandes economías europeas y de la media de la zona euro.

Además, el FMI ha destacado esta semana que España tiene mayor capacidad para absorber el impacto del shock energético derivado de la guerra en Irán gracias a su inversión en energías renovables.

Al margen de lo económico, el mandatario estadounidense ya se había referido a España la víspera en otro mensaje en la misma red social. "¡No estuvieron ahí para nosotros!", publicó Trump, junto a una captura de pantalla de una noticia de la cadena estadounidense CBS News del pasado 30 de marzo que informaba sobre la posición contraria a la guerra del Gobierno español.

Trump ha reprochado en más de una ocasión la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de cerrar el espacio aéreo español a los aviones estadounidenses que realizan misiones en Irán y no autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares.