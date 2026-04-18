Irán vuelve a imponer un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz hasta que EE.UU. levante su bloqueo naval

Irán ha anunciado este sábado que ha vuelto a imponer un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz, un día después de anunciar su reapertura, en respuesta al bloqueo que Estados Unidos mantiene contra los puertos iraníes.

“El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, ha dicho el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Zolfagari ha explicado que Teherán había permitido previamente el paso "limitado y gestionado" de algunos buques petroleros y comerciales como "gesto de buena fe" en el marco de las negociaciones, medida que ha decidido revertir por la continuación del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, lo que ha calificado como reiterados incumplimientos por parte de Washington.

“Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso”, ha afirmado.

El tránsito marítimo será por “rutas designadas” y con “autorización de Irán” Con anterioridad, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió en X que el estrecho de Ormuz no permanecería abierto si continuaba el bloqueo estadounidense, y denunció “afirmaciones falsas” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el estratégico paso marítimo —por donde pasa el 20% del petróleo mundial— y las negociaciones de paz. “Con estas mentiras no ganaron la guerra y, sin duda, tampoco lograrán nada en las negociaciones”, ha dicho Qalibaf, quien encabezó la delegación de su país en las negociaciones del pasado sábado con EE.UU. en Islamabad. La guerra de Irán vuelve a exponer el papel de la energía en la geopolítica Anna Bosch El dirigente iraní ha señalado que el tránsito marítimo por el estrecho se realizará conforme a “rutas designadas” y con “autorización de Irán”. Trump dijo la víspera, en un discurso en Arizona, que el estrecho está “completamente abierto” para el comercio y planteó la posibilidad de entrar en Irán para extraer el uranio enriquecido con excavadoras junto con la República Islámica, lo que el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, rechazó en una entrevista y aseguró que el uranio no saldrá del país.