Guerra de Irán, última hora en directo | Trump espera llegar a un acuerdo con Irán "dentro de uno o dos días"
- Teherán reabre el estrecho de Ormuz pero Trump mantiene el "bloqueo naval" para los barcos que operen en Irán
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este sábado 50 días. La tregua de dos semanas entre EE.UU. e Irán se mantiene, y también, aunque con algunos incidentes, el alto el fuego en Líbano. Irán ha anunciado que reabre el estrecho de Ormuz durante la tregua libanesa, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene el bloqueo naval de los barcos que partan o se dirijan a puertos iraníes.
La posibilidad de la reapertura del estrecho ha hecho bajar los precios del petróleo y subir las bolsas.
Estas son las últimas novedades:
- Irán anuncia la reapertura del estrecho de Ormuz durante la tregua en Líbano
- Sin embargo, Trump mantiene el bloqueo naval de los barcos que operen en puertos iraníes
- Las compañías navieras esperan una clarificación antes de volver a transitar la vía marítima
- Los desplazados comienzan a regresar al sur del Líbano, tras entrar en vigor la tregua con Israel
- Netanyahu advierte de que su objetivo sigue siendo desarmar a Hizbulá
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Trump afirma que Ormuz está abierto y plantea asociarse con Irán para extraer uranio Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el estrecho de Ormuz está abierto para el paso del comercio y planteó la posibilidad de entrar a Irán para extraer uranio enriquecido con excavadoras asociándose con la república islámica.
"Irán acaba de anunciar que el estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo", dijo Trump durante un discurso en Arizona, en un evento de la organización conservadora Turning Point. El mandatario señaló que entrarán a Irán con excavadoras para llevarse a Estados Unidos el "polvo nuclear", en referencia al uranio enriquecido y dijo que esto será posible con una alianza con Teherán.
Sin embargo, Irán ha repetido en diversas ocasiones que no renunciará a su derecho de enriquecer uranio con fines civiles como energía nuclear. Trump volvió a criticar a la OTAN diciendo que recientemente le ofrecieron ayuda para la guerra en Irán y dijo que "hace dos meses lo necesitaba y no ahora".
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que no se intercambiará ningún dinero como parte de un acuerdo que se está negociando para poner fin a la guerra en Irán.
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Buenos días, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.