Guerra de Irán, última hora en directo | Trump espera llegar a un acuerdo con Irán "dentro de uno o dos días"

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este sábado 50 días. La tregua de dos semanas entre EE.UU. e Irán se mantiene, y también, aunque con algunos incidentes, el alto el fuego en Líbano. Irán ha anunciado que reabre el estrecho de Ormuz durante la tregua libanesa, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene el bloqueo naval de los barcos que partan o se dirijan a puertos iraníes.

La posibilidad de la reapertura del estrecho ha hecho bajar los precios del petróleo y subir las bolsas.

Estas son las últimas novedades:

Irán anuncia la reapertura del estrecho de Ormuz durante la tregua en Líbano

Sin embargo, Trump mantiene el bloqueo naval de los barcos que operen en puertos iraníes

Las compañías navieras esperan una clarificación antes de volver a transitar la vía marítima

Los desplazados comienzan a regresar al sur del Líbano, tras entrar en vigor la tregua con Israel

Netanyahu advierte de que su objetivo sigue siendo desarmar a Hizbulá