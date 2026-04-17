Guerra de Irán, última hora en directo | Irán ve con buenos ojos el acuerdo de alto al fuego en el Líbano
- Trump afirma que EE.UU. e Irán podrían volver a negociaciones directas este fin de semana
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este viernes 49 días. La tregua de dos semanas se mantiene, y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado Teherán y Washington podrían volver a negociar directamente este fin de semana. "Irán quiere un acuerdo", ha dicho.
Israel y Líbano han llegado a un acuerdo para una tregua de 10 días que debe empezar a media noche, hora local, pero que permite a Israel mantener sus tropas en el sur del Líbano y responder frente a supuestos ataques. Estas son las últimas novedades:
- Trump afirma que los iraníes se han comprometido a no tener armas nucleares y que podría haber negociacione directas este fin de semana
- Hizbulá afirma que la tregua no debe permitir la "libertad de movimientos" de Israel en Líbano
- El republicano invita a la Casa Blanca a Netanyahu y al presidente libanés, Joseph Aoun
- Un ataque israelí corta el último puente que conectaba el sur del Líbano con el resto del país
- ONG reclaman a Bruselas un impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras
Guerra de Irán, última hora en directo:
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EE. UU. retrasará entregas de armas a países europeos por la guerra, según fuentes familiarizadas con el asunto
Funcionarios estadounidenses han informado a algunos homólogos europeos de que ciertas entregas de armas previamente contratadas probablemente se retrasarán, ya que la guerra con Irán sigue consumiendo las reservas de armamento, según cinco fuentes familiarizadas con el asunto citadas por la agencia Reuters.
Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, han indicado que varios países europeos se verán afectados, incluidos algunos de la región báltica y de Escandinavia.
Algunas de las armas en cuestión fueron compradas por países europeos en el marco del programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés), pero aún no han sido entregadas, añadieron las fuentes. Esas entregas probablemente se retrasarán, según comunicaron funcionarios estadounidenses a sus homólogos europeos en mensajes bilaterales en los últimos días.
Los retrasos subrayan hasta qué punto la guerra contra Irán, que comenzó con ataques aéreos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, ha empezado a tensionar las reservas estadounidenses de cierto armamento y munición críticos. Algunos funcionarios europeos se quejan de que los retrasos los están colocando en una posición difícil.
En el marco del programa FMS, varios países compran armas fabricadas en EE. UU. con la asistencia logística y el consentimiento del Gobierno estadounidense. Washington ha presionado a sus socios europeos de la OTAN para que adquieran más material estadounidense bajo la presidencia de Trump, incluido a través del programa FMS. Esta estrategia forma parte de un intento de trasladar la responsabilidad de la defensa convencional de Europa desde EE. UU. hacia sus socios europeos.
Sin embargo, estas entregas de armas suelen retrasarse, lo que genera frustración en capitales europeas, donde algunos funcionarios miran cada vez más hacia sistemas de armamento fabricados dentro de Europa.
Funcionarios estadounidenses afirman que las armas son necesarias para la guerra en Oriente Medio y culpan a las naciones europeas por no ayudar a EE. UU. e Israel a abrir el estrecho de Ormuz. (Fuente: Reuters)
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VÍDEO. Trump afirma que EE.UU. e Irán podrían volver a las negociaciones directas este fin de semana
El acuerdo de alto el fuego en Líbano era una de las condiciones que Irán ponía para que las negociaciones con EE.UU. avanzaran. Ahora Trump afirma que EE.UU. e Irán podrían volver a las negociaciones directas este fin de semana, pero mantiene el bloqueo del estrecho de Ormuz.
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Disparos al aire han marcado el inicio del alto el fuego en el sur de Beirut
Numerosos disparos han sido lanzados al aire en los suburbios del sur de Beirut en el momento en que un alto el fuego con Israel ha entrado en vigor el viernes a medianoche, según periodistas de la agencia AFP. Los medios estatales también han informado de “intensos tiroteos” para celebrar el inicio de la tregua de diez días, anunciada este jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Los suburbios del sur de Beirut, bastión del movimiento proiraní Hezbolá, han sido especialmente afectados por los ataques israelíes desde el 2 de marzo.
Periodistas de AFP han escuchado ráfagas sostenidas de armas automáticas y lanzacohetes propulsados que han estallado en el aire poco después de la medianoche y han continuado durante más de media hora, mientras trazos rojos de las balas han surcado el cielo.
Algunas imágenes muestran a personas regresando a los suburbios del sur de la capital libanesa, algunas ondeando la bandera amarilla de Hezbolá o portando retratos de su antiguo líder, Hassan Nasrallah, abatido por Israel en 2024.
Algunos vídeos que circulan en redes muestran filas de coches en varios puntos del sur del país, mientras personas desplazadas han regresado a sus hogares. Las autoridades libanesas han estimado que la guerra ha desplazado a más de un millón de personas.
No se han reportado ataques aéreos israelíes en la hora posterior a la entrada en vigor del alto el fuego, según recoge AFP.
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Buenos días, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.