Guerra de Irán, última hora en directo | Irán ve con buenos ojos el acuerdo de alto al fuego en el Líbano

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EE. UU. retrasará entregas de armas a países europeos por la guerra, según fuentes familiarizadas con el asunto

Funcionarios estadounidenses han informado a algunos homólogos europeos de que ciertas entregas de armas previamente contratadas probablemente se retrasarán, ya que la guerra con Irán sigue consumiendo las reservas de armamento, según cinco fuentes familiarizadas con el asunto citadas por la agencia Reuters.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, han indicado que varios países europeos se verán afectados, incluidos algunos de la región báltica y de Escandinavia.

Algunas de las armas en cuestión fueron compradas por países europeos en el marco del programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés), pero aún no han sido entregadas, añadieron las fuentes. Esas entregas probablemente se retrasarán, según comunicaron funcionarios estadounidenses a sus homólogos europeos en mensajes bilaterales en los últimos días.

Los retrasos subrayan hasta qué punto la guerra contra Irán, que comenzó con ataques aéreos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, ha empezado a tensionar las reservas estadounidenses de cierto armamento y munición críticos. Algunos funcionarios europeos se quejan de que los retrasos los están colocando en una posición difícil.

En el marco del programa FMS, varios países compran armas fabricadas en EE. UU. con la asistencia logística y el consentimiento del Gobierno estadounidense. Washington ha presionado a sus socios europeos de la OTAN para que adquieran más material estadounidense bajo la presidencia de Trump, incluido a través del programa FMS. Esta estrategia forma parte de un intento de trasladar la responsabilidad de la defensa convencional de Europa desde EE. UU. hacia sus socios europeos.

Sin embargo, estas entregas de armas suelen retrasarse, lo que genera frustración en capitales europeas, donde algunos funcionarios miran cada vez más hacia sistemas de armamento fabricados dentro de Europa.

Funcionarios estadounidenses afirman que las armas son necesarias para la guerra en Oriente Medio y culpan a las naciones europeas por no ayudar a EE. UU. e Israel a abrir el estrecho de Ormuz. (Fuente: Reuters)