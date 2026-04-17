El precio del petróleo y el gas se desploma y las bolsas suben tras anunciar Irán la apertura del estrecho de Ormuz

El precio del petróleo se ha desplomado más del 10% nada más anunciar Irán la apertura del estrecho de Ormuz. La reacción ha sido inmediata en los mercados tanto el barril de Brent como el Texas, ambos han bajado de los 90 dólares, cuando han estado toda la mañana en el entorno de los 100 dólares. También el gas cae, cerca de un 4%.

Las bolsas europeas y Wall Street también lo celebran con subidas, que en el caso de la española la ha llevado a dispararse más del 2%, y a acercarse a los 18. 500 puntos.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN