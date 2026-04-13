Europa busca salidas al bloqueo de EE.UU. al estrecho de Ormuz y Trump avisa a Irán: "Si se acercan, serán eliminados"

Europa mira con preocupación los sucesos en Oriente Medio y la amenaza de Trump de imponer un bloqueo naval al estrecho de Ormuz si Irán no lo reabre al comercio mundial, que se ha hecho realidad a las 16.00 hora de este lunes. "Si alguno de sus barcos se acerca en absoluto a nuestro bloqueo, serán inmediatamente eliminados, con el mismo sistema de aniquilación que usamos contra los traficantes de drogas en barcos en Caribe", ha amenazado el presidente estadounidense a Irán pocos minutos después de que entrara en vigor dicho bloqueo.

Horas antes de que Trump cumpliera con su advertencia, lanzada el domingo ante el fracaso de las negociaciones con Irán en Islamabad, los líderes europeos no han ocultado su preocupación este lunes por la situación en torno a Ormuz, ante la amenaza de bloquear todos los buques que intenten entrar o salir, y destruir las minas que los iraníes han colocado en él. Una medida, la toma de poder de un cuerpo de agua por donde transita cerca de una quinta parte del suministro global de petróleo que abre un nuevo capítulo en el conflicto de Oriente y de la que aún se desconocen sus consecuencias a medio plazo en la economía internacional.

"La Marina de Irán yace en el fondo del mar, completamente obliterada, 158 barcos. Lo que no hemos atacado son su pequeño número de, como ellos los llaman, 'barcos de ataque rápido', porque no los consideramos una gran amenaza", ha aseverado el mandatario en su red social Truth Social.

El control del estrecho ha comenzado a efectuarse en la tarde de este lunes, a las 16 horas de España. Según el comunicado del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el bloqueo se aplica "de manera imparcial a buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos "todos los puertos iraníes en el golfo Pérsico y el de Omán. Las fuerzas del Centcom no obstaculizarán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes".

Von der Leyen pide coordinación sobre los precios A raíz de las declaraciones de Trump, la presidenta de la Comisión de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen, ha manifestado su rechazo a la medida, asegurando que la restauración del tráfico en el estrecho de Ormuz es de "máxima importancia". "El cierre continuo del estrecho de Ormuz es muy grave y dañino. La restauración de la libertad de navegación es de suma importancia para nosotros", ha subrayado. También ha asegurado que no podrá haber estabilidad en el Oriente Medio mientras el Líbano siga siendo bombardeado por Israel. Además, la presidenta ha instado a los Estados miembros de la UE a "coordinarse" sobre los precios de la energía en medio del conflicto, ya que asegura que desde el inicio de la guerra de Irán, se ha producido un aumento de 22.000 millones de euros en las facturas de combustibles fósiles. En sintonía con la postura de Von der Leyen, la alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, ha afirmado en el Consejo de Seguridad de la ONU que lo ocurrido en el estrecho es "la llamada más clara hasta ahora para impulsar una coalición internacional sólida en materia de seguridad marítima".

Francia y Reino Unido, dispuestos a una "misión defensiva" En medio de esta incertidumbre sobre los efectos económicos del bloqueo de Ormuz, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes a través de su cuenta de X que su país y el Reino Unido van a organizar "en los próximos días" una conferencia con los países que estén dispuestos a participar en una misión "estrictamente defensiva", para restablecer la libre circulación por el estrecho de Ormuz. Macron ha hecho énfasis en que esa misión será "estrictamente defensiva y distinta de los beligerantes", lo que deja al margen a Estados Unidos, Israel e Irán, y en que su objetivo es que se pueda desplegar "desde que la situación lo permita". ““ El jefe de Estado francés ha insistido en que no hay que descartar ningún esfuerzo para lograr "una solución sólida y duradera del conflicto en Oriente Medio por la vía diplomática" para así "dotar a la región de un marco robusto" con el que todas las partes puedan "vivir en paz y en seguridad". Eso significa, ha dicho, dar "una respuesta duradera", lo que incluye tanto el programa nuclear y balístico de Irán como sus "acciones desestabilizadoras en la región", pero igualmente la reanudación "lo más rápido posible de una navegación libre y sin obstáculos en el estrecho de Ormuz". Otra de las cuestiones de fondo citadas por Macron, para las que ha subrayado que su país está dispuesto a asumir su parte "como lo viene haciendo con constancia desde el primer día del conflicto", es conseguir que el Líbano "recupere el camino de la paz con el pleno respeto de su soberanía y de su integridad territorial".

Starmer se une a Macron A la iniciativa de Macron se ha unido el primer ministro británico, Keir Starmer, que en su cuenta de la red social X ha declarado que la reunión que el Reino Unido organizará junto a Francia busca abordar un plan multinacional que "garantice la seguridad del transporte marítimo internacional" una vez que termine el conflicto en Irán. Un encuentro del que por el momento no hay detalles, pero que está centrado en impulsar un plan "coordinado e independiente que garantice la seguridad del transporte marítimo". "Restablecer la circulación marítima mundial es vital para aliviar la presión sobre el costo de vida. El Reino Unido ha convocado a más de 40 naciones que comparten nuestro objetivo de restaurar la libertad de navegación", ha escrito Starmer. ““ El primer ministro ha explicado que lo que el Reino Unido ha estado haciendo en las últimas semanas es unir a los países para conseguir mantener abierto el estrecho y "no cerrado": "Mientras el estrecho permanezca cerrado o no esté libre para la navegación como debería, el petróleo y el gas no llegarán al mercado". Algo que implica, según Starmer, que los precios de la energía subirán.