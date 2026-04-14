Guerra de Irán, última hora en directo | Estados Unidos afirma que ha logrado grandes avances en las conversaciones con Irán
- Comienza el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz para barcos iraníes
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este martes 46 días. En la tarde del lunes entró en vigor el bloqueo militar estadounidense del estrecho de Ormuz para todos los barcos iraníes o con origen o destino en puertos iraníes, anunciado por Donald Trump tras concluir sin acuerdo las negociaciones con Teherán en la capital de Pakistán, Islamabad. Trump ha amenazado con "eliminar" a los buques de "ataque rápido" iraní que se acerquen al bloqueo, mientras Irán ha dicho que si sus puertos son amenazados, no habrá puertos seguros en la región. Mientras, Israel sigue bombardeando Líbano.
Estas son las últimas novedades:
- EE.UU. comienza el bloqueo militar del estrecho de Ormuz para los barcos con destino u origen en puertos iraníes
- Trump dice que los "buques de ataque rápido" iraníes que se acerquen al bloqueo serán "eliminados"
- Irán advierte que si los puertos iraníes son amenazados no habrá seguridad para nadie
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Legisladores republicanos aplazan una audiencia clave sobre Irán y evitan interrogar al Pentágono
Legisladores republicanos en el Congreso de Estados Unidos han pospuesto una audiencia prevista para la próxima semana en la que altos mandos militares debían responder públicamente sobre la guerra en Irán, en medio de críticas por su renuencia a intensificar la supervisión de la operación.
El Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes había convocado para el 21 de abril al almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, y al general Dagvin R. M. Anderson, responsable del Comando de África, para abordar el alcance y las implicaciones del despliegue militar en la región.
Sin embargo, la comparecencia fue reprogramada para finales de mayo, de acuerdo con medios locales. La decisión de postergar el interrogatorio a dos de los altos mandos más importantes de las fuerzas armadas sucede en un contexto donde el Congreso estadounidense ha sido criticado por mantenerse en receso y acciones limitadas, mientras la guerra con Teherán se extiende ya por casi dos meses.
Este lunes, el senador demócrata Chris Coons ha criticado las negociaciones fallidas de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que "su enfoque ha sido errático, marcado por amenazas extremas, retrocesos constantes y un resultado final debilitado".
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Vance niega que las negociaciones con Irán hayan sido un fracaso total
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, han asegurado este lunes que las negociaciones con Irán no han sido un fracaso total y ha insistido en que "han avanzando mucho" a la espera de que Irán acepte los puntos clave de sus peticiones. "No digo simplemente que las cosas hayan ido mal. También creo que algunas cosas han ido bien", ha respondido Vance en una entrevista con la cadena Fox News sobre los resultados de su mediación en las negociaciones realizadas en Islamabad, Pakistán, el fin de semana.
"La gran incógnita ahora es si los iraníes aceptarán o no los puntos clave que necesitamos para seguir adelante", ha concluido el vicemandatario. Durante la misma intervención, Vance ha indicado que Irán ha mostrado cierta flexibilidad, pero "no ha cedido lo suficiente". Respecto a la posibilidad de nuevas conversaciones, Vance ha indicado que la pregunta debería plantearse a los iraníes.
El vicepresidente ha reconocido la reapertura del estrecho de Ormuz como un punto clave para alcanzar un acuerdo, aunque ha decidido dejar recaer la responsabilidad de este hecho sobre Teherán, diciendo que está en sus manos "hacerlo realidad". Contra todo pronóstico, el vicepresidente ha sido elegido para liderar la delegación estadounidense que se reunió el sábado en Islamabad con autoridades iraníes, en un intento por hallar una salida a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.
Vance había sido uno de los miembros de la Administración más opuestos a la ofensiva, apelando al lema 'Estados Unidos primero' que Trump enarboló en campaña, prometiendo poner fin a las prolongadas guerras en el extranjero. Tras el fiasco para abrir el estrecho, Trump ha ordenado a la Marina estadounidense bloquear también el paso para evitar el tránsito de buques iraníes o de sus aliados, un gesto que amenaza con agravar todavía más el conflicto.
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1:10
Canadá indica a Pakistán que el alto el fuego en Oriente Medio debe incluir al Líbano
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha señalado a su homólogo paquistaní, Shehbaz Sharif, que el alto el fuego que mantienen EE.UU., Israel e Irán debe incluir también al Líbano durante una conversación telefónica que los dos jefes de Gobierno han mantenido este lunes.
La Oficina del Primer Ministro de Canadá ha explicado en un comunicado que Carney también ha agradecido a Sharif el "papel clave estratégico" de Pakistán al facilitar "una primera ronda de conversaciones entre EE.UU. e Irán". Durante su conversación, Carney y Sharif han tratado la situación en Oriente Medio y han subrayado "la necesidad de un acceso libre y seguro a través del estrecho de Ormuz", así como la protección de civiles y de la infraestructura civil "en la región del golfo (Pérsico)" y en el resto de Oriente Medio.
Tras la conversación entre los dos líderes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá ha informado de que un ciudadano canadiense ha muerto en el sur del Líbano, región que ha sido invadida por las fuerzas armadas israelíes, las cuales han causado la muerte de centenares de personas.
La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, ha expresado en un comunicado sus más profundas condolencias a la familia del fallecido, identificado por medios canadienses como Hassan Haidar, aunque no ha indicado quién era responsable de su muerte. "Canadá apoya con firmeza los esfuerzos del Gobierno libanés para restaurar y ejercer la total autoridad del Estado, incluido el desarme de Hizbulá. Solicitamos a Israel que cese sus ataques y animamos a Israel y al Líbano a que alcancen una solución duradera y diplomática para poner fin al conflicto", ha añadido Anand.
Según ha señalado su hermano, Hussein Haidar, en una conferencia de prensa este lunes, Hassan Haidar murió la semana pasada tras ser atacado por un dron cuando estaba en su residencia en el sur del Líbano.
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Vance afirma que Estados Unidos ha logrado grandes avances en las conversaciones con Irán
Estados Unidos ha logrado grandes avances en las conversaciones con Irán, ha declarado el vicepresidente estadounidense J.D. Vance en una entrevista en el programa Special Report with Bret Baier de Fox News este lunes. Al preguntarle si habría más conversaciones, Vance ha respondido que la pelota estaba en el tejado de Irán.
Ha añadido que EE. UU. espera que Irán avance en la apertura del estrecho de Ormuz, advirtiendo que la negociación cambiaría si Teherán no lo hace.
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El ministro de Asuntos Exteriores ruso, a su homólogo iraní: "No deben reanudarse los combates; Moscú está dispuesto a ayudar"
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha comunicado el lunes a su homólogo iraní, Abbas Araqchi, que era importante prevenir cualquier reanudación de las hostilidades en Oriente Medio y ha afirmado que Rusia estaba dispuesta a contribuir a una solución.
"Lavrov ha hecho hincapié en la importancia de prevenir una nueva confrontación armada y ha reiterado la firme disposición de Rusia a ayudar a resolver la crisis, que no tiene solución militar", ha declarado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado sobre la conversación telefónica.
El Ministerio informó que Araqchi ha relatado a Lavrov detalles de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán celebradas el fin de semana en Pakistán.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.