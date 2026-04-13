Guerra de Irán, última hora en directo | EE.UU. empezará a bloquear el tráfico marítimo en los puertos iraníes este lunes
- Irán afirma que ha estado "a un paso" de un acuerdo con Estados Unidos
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este lunes 45 días, marcada por el anuncio de Washington y Teherán de una tregua de dos semanas que pende de un hilo. Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos va a tomar el control del estrecho de Ormuz "con efecto inmediato" tras concluir sin acuerdo las negociaciones con Irán en la capital de Pakistán, Islamabad.
Estas son las últimas novedades:
- Vance anuncia que no hay acuerdo, Irán no acepta las condiciones de Estados Unidos
- Trump advierte a China que tendrá "grandes problemas" si envía armas a Irán
- Al menos 12 muertos en las últimas horas en ataques de Israel en el sur del Líbano
- Netanyahu, mientras EE.UU. e Irán negocian un acuerdo de paz: "La campaña no ha terminado"
Guerra de Irán, última hora en directo:
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El dólar se dispara tras el fracaso de las conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán
El dólar se ha disparado frente a otras divisas importantes en las primeras horas de la sesión asiática del lunes, ya que los inversores han buscado su relativa seguridad tras el fracaso de las maratonianas conversaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo de paz, sumergiendo a los mercados en una séptima semana de incertidumbre.
El presidente Donald Trump ha anunciado este domingo que la Armada estadounidense comenzaría a bloquear el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el 20% del suministro energético mundial diario, que Irán cerró de facto desde que comenzó la guerra a finales de febrero. Esto ha disparado los precios del petróleo en más del 30% y ha alimentado los temores de un aumento generalizado de la inflación.
El dólar, que ha actuado como refugio seguro dada la limitada exposición de Estados Unidos a la inflación de los precios de la energía importada, ha repuntado al abrirse los mercados asiáticos, dejando al euro con una caída del 0,53% a 1,1663 dólares y una ganancia del 0,1% frente al yen japonés, cotizando a 159,43. Los futuros de las acciones estadounidenses han caído más del 1% al cierre de la sesión del domingo en Estados Unidos.
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Trump sopesa ataques limitados contra Irán tras el fracaso de las conversaciones, informa el WSJ
El presidente estadounidense Donald Trump y sus asesores están considerando reanudar ataques militares limitados en Irán, además del bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz, como una forma de superar el estancamiento en las conversaciones de paz, ha informado el Wall Street Journal este domingo, citando a funcionarios y personas familiarizadas con el asunto.
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Irán afirma que ha estado "a un paso" de un acuerdo con Estados Unidos
Irán estaba "a un paso" de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos en Islamabad para poner fin al conflicto de Oriente Medio, ha declarado el lunes el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, culpando a Washington del fracaso de las negociaciones. "Cuando estábamos a un paso del 'Memorando de Entendimiento de Islamabad', nos topamos con la intransigencia, las demandas cambiantes y un bloqueo", ha declarado en su cuenta de X al día siguiente del fracaso de las conversaciones en Pakistán, un fracaso que Washington ha atribuido a la negativa de Teherán a abandonar sus ambiciones nucleares.
“In intensive talks at highest level in 47 years, Iran engaged with U.S in good faith to end war.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 12, 2026
But when just inches away from "Islamabad MoU", we encountered maximalism, shifting goalposts, and blockade.
Zero lessons earned
Good will begets good will.
Enmity begets enmity.“
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EE.UU. empezará a bloquear el tráfico marítimo en los puertos iraníes este lunes
Estados Unidos empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes este lunes a las 10:00 horas ET (15:00 GMT), ha anunciado este domingo el Comando Central de las Fuerzas Armadas del país (Centcom). "El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Arábigo y el golfo de Omán", ha indicado el Centcom en un comunicado.
April 12, 2026
Las fuerzas estadounidenses "no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes", ha aclarado la nota. Estados Unidos ha recomendado a los marinos comerciales seguir las emisiones de los Avisos a Navegantes y contactar con las fuerzas navales estadounidenses por el canal 16 de puente a puente cuando operen en el golfo de Omán y en los accesos al estrecho de Ormuz.
El anuncio del Centcom se produce después de que este domingo el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que EE.UU. bloqueará el estrecho de Ormuz y acusara a Irán de mantener sus "ambiciones nucleares", al concluir las negociaciones de paz en Pakistán sin un acuerdo. "Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", ha escrito en su red Truth Social.
Irán ha mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la república islámica.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.