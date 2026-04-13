Guerra de Irán, última hora en directo | EE.UU. empezará a bloquear el tráfico marítimo en los puertos iraníes este lunes

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El dólar se dispara tras el fracaso de las conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán

El dólar se ha disparado frente a otras divisas importantes en las primeras horas de la sesión asiática del lunes, ya que los inversores han buscado su relativa seguridad tras el fracaso de las maratonianas conversaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo de paz, sumergiendo a los mercados en una séptima semana de incertidumbre.

El presidente Donald Trump ha anunciado este domingo que la Armada estadounidense comenzaría a bloquear el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el 20% del suministro energético mundial diario, que Irán cerró de facto desde que comenzó la guerra a finales de febrero. Esto ha disparado los precios del petróleo en más del 30% y ha alimentado los temores de un aumento generalizado de la inflación.

El dólar, que ha actuado como refugio seguro dada la limitada exposición de Estados Unidos a la inflación de los precios de la energía importada, ha repuntado al abrirse los mercados asiáticos, dejando al euro con una caída del 0,53% a 1,1663 dólares y una ganancia del 0,1% frente al yen japonés, cotizando a 159,43. Los futuros de las acciones estadounidenses han caído más del 1% al cierre de la sesión del domingo en Estados Unidos.