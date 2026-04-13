Sánchez sostiene que el déficit comercial con China es "insostenible" a medio y largo plazo
- El déficit comercial entre Madrid y Pekín ha superado los 42.000 millones de euros en 2025
- El presidente pide a China una mayor implicación para que cesen guerras como la de Irán
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha declarado este lunes en Pekín que el déficit comercial de España con China "resulta insostenible para nuestras sociedades en el medio y largo plazo".
Sánchez, que realiza su cuarta visita a China en cuatro años, ha asegurado que España "necesita que China se abra para que Europa no tenga que cerrarse", en un momento en el que el déficit comercial entre Madrid y Pekín ha superado los 42.000 millones de euros en 2025 y en el que persisten disputas arancelarias entre la Unión Europea y el gigante asiático.
El jefe del Ejecutivo español ha abogado en un discurso en la universidad pekinesa de Tsinghua por "corregir" ese desequilibrio y por "construir conjuntamente una economía globalizada, equilibrada, que genere prosperidad compartida". Según Sánchez, el orden multipolar necesita "una economía más horizontal y más justa, en la que no haya regiones perdedoras y otras ganadoras".
Abraza la multipolaridad
El presidente del Gobierno ha indicado que la multipolaridad "no es una hipótesis, tampoco es un deseo, es ya una realidad" y que España "elige abrazarla". El argumento de que "profundizar determinadas relaciones implica renunciar a otras" es una lectura "equivocada" y "peligrosa", según Sánchez.
Durante este viaje, el jefe del Ejecutivo español se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping; el primer ministro, Li Qiang, y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (Legislativo), Zhao Leji, con todos los cuales se reunirá este martes.
Pide a China una mayor implicación en Irán
El mandatario socialista ha instado a China a que contribuya más a un sistema multilateral estable, exigiendo que el derecho internacional se cumpla y cesen conflictos como los de Irán, Ucrania, Líbano, Gaza o Cisjordania.
"China hace mucho, y lo celebramos, pero puede hacer más", ha recalcado Sánchez. Ha hecho esta petición después de que el fin de semana hayan fracasado las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar un acuerdo que suponga el cese definitivo de la guerra.
En su opinión, el derecho internacional (que tanto él como el Gobierno consideran que se ha incumplido con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán) es la base del orden y tanto Europa como China pueden hacer mucho para intentar que se respete. "Europa —ha proseguido— es un actor clave en la estabilidad, en la prosperidad y en la paz del mundo, y sin una Europa unida no puede haber ni habrá un orden internacional estable ni un futuro próspero para la humanidad, como tampoco podrá haberlo sin la participación de este gran país que es China".