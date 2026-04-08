Sánchez celebra el alto el fuego entre EE.UU. e Irán y señala que "toca diplomacia, legalidad internacional y paz"

La tregua temporal de dos semanas y el anuncio de negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán tras más de un mes de conflicto ha sido recibido en España como "buena noticia". El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha valorado así el alto el fuego temporal alcanzado y ha pedido "diplomacia, legalidad internacional y paz" tras el acuerdo alcanzado en las últimas horas entre Washington y Teherán tras más de un mes de conflicto.

En un mensaje publicado a través de las redes sociales, Sánchez ha advertido de que "el alivio momentáneo" no puede hacer olvidar "el caos, la destrucción y las vidas perdidas" y ha afirmado que "el Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo".

“Los alto al fuego siempre son una buena noticia. Sobre todo si conducen a una paz justa y duradera. Pero el alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas.



El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se…“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 8, 2026

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, entrevistado en Las Mañanas de RNE, ha dicho que la escalada "inaceptable" de violencia en la guerra en Irán "se aleja", después de haber "rozado la catástrofe", pero ha pedido prudencia porque "aún es pronto" para saber cómo va a concluir.

De hecho, ha lamentado que haya surgido ya la "primera divergencia", dado que Israel no quiere que se incluya a Líbano en el acuerdo mientras que Irán, sí. "No vamos a escatimar recursos para apoyar los esfuerzos de mediación pakistaní y lograr que se abra camino la diplomacia; pero todavía es muy pronto para saber dónde van a concluir", ha asegurado.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha reunido con embajador del Líbano en Madrid y ha pedido a Israel que se sume al alto el fuego y deje de atacar este país. Robles ha confirmado que Israel retuvo a un soldado de la UNIFIL, un casco azul español de la misión de paz de Naciones Unidas, un "incidente inaceptable", ha dicho, que va contra el Derecho Internacional, por lo que se ha trasladado la protesta más enérgica tanto a Israel como a la ONU.

“🔴 Margarita Robles exige a Israel que deje de atacar Líbano, tras reunirse en Madrid con el embajador del país



▪️La ministra de Defensa ha confirmado que Israel retuvo a un soldado de la UNIFIL, un casco azul español de la misión de paz de la ONU en ese país



🎙️ @letiaudi pic.twitter.com/rEBdCTp86a“ — Radio 5 (@radio5_rne) April 8, 2026

Bolaños insta al PP y a Vox a "condenar una guerra ilegal" La tregua anunciada, según el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, es una "muy buena noticia" para el mundo y para la paz y "coincide con la posición" de España de apostar por la "diplomacia, los acuerdos, el diálogo y por la paz". A partir de aquí, ha expresado su deseo de que este sea "el camino hacia una paz justa y duradera" y ha instado a trabajar para que "los acuerdos se impongan a la ley del más fuerte". Al Gobierno le gustaría que la tregua se ampliara al Líbano donde "miles de libaneses están siendo masacrados". En clave nacional, Bolaños ha dicho que les gustaría que esta tregua "hiciera cambiar de posición" a PP y Vox, los dos partidos que según afirma, han "apoyado la guerra", que "se den cuenta de que solo lleva a la destrucción, a la muerte, al caos, a la ruina económica" y, al igual que Albares, ha pedido que "condenen sin ningún tipo de paliativo, con contundencia una guerra ilegal". Tanto Albares como Bolaños han criticado el mensaje publicado en redes sociales por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este martes, antes de conocerse la noticia, en el que expresaba que "en momentos delicados, necesitamos sensatez, no brutalidad", sin citar en concreto ningún conflicto ni líder político. "En ese tuit no se sabe muy bien de lo que habla. Tiene uno que imaginar", ha ironizado Albares en RNE, mientras Bolaños ha dicho que no lo termina de "entender bien".

Feijóo llama a la "sensatez" y advierte: "Occidente no es esto" Bolaños y Albares se referían así al mensaje que Feijóo ha publicado a través de su perfil en X, en el que sin hacer mención expresa al conflicto en Oriente Medio, ante el ultimátum de EE.UU. a Irán cuyo plazo terminaba esta pasada noche, pedía "sensatez" y advertía: "Occidente no es esto". “En momentos delicados, necesitamos sensatez, no brutalidad.



Occidente no es esto.“ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 7, 2026 Estas han sido las primeras palabras del líder de la oposición que se producían antes de conocerse la tregua temporal de dos semanas alcanzada entre Washington y Teherán. Preguntado unas horas más tarde por la prensa en un acto del PP sobre fiscalidad en Madrid por cómo valora la tregua temporal alcanzada, se ha limitado a responder: "Vamos a trabajar, muchas gracias".