Albares ve "esperanza" en la tregua pero advierte que la paz está "lejos" y pide que cese también el fuego en Líbano

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha sido entrevistado en Radio Nacional de España para analizar la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. "No vamos a escatimar recursos para apoyar los esfuerzos de mediación pakistaní y lograr que se abra camino la diplomacia; pero todavía es muy pronto para saber dónde van a concluir", ha asegurado. Aunque el ministro ha reconocido que hoy es un día para el "optimismo moderado". Ha optado por la cautela al afirmar que "todavía es muy pronto para saber dónde van a concluir" los esfuerzos de mediación liderados por Pakistán, a pesar de que España "no va a escatimar esfuerzos" para que la diplomacia gane terreno.

Durante la entrevista, Albares ha revelado que existen actualmente dos planes de paz sobre la mesa, uno de 10 puntos y otro de 15, y ha destacado que la prioridad absoluta es el cese de las hostilidades a gran escala. Albares ha subrayado que lo más importante en este momento es que "el riesgo de una violencia y de una escalada inaceptable, como no había visto la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, se aleja". Para el jefe de la diplomacia española, el acuerdo supone un alivio histórico: "El riesgo de una violencia y de una escalada inaceptable, como no había visto la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, se aleja". No obstante, ha condicionado el éxito de este proceso a tres pilares irrenunciables: el cese de los bombardeos sobre Irán, el fin del lanzamiento de proyectiles desde Teherán y la seguridad en el Estrecho de Ormuz, que debe quedar "abierto de manera segura para cualquier buque".

La situación en Líbano y el papel de Israel "Todos los frentes tienen que cesar", ha enfatizado el ministro en referencia al Líbano. "Es inaceptable que la invasión de Israel a un país soberano, los ataques sobre las fuerzas de paz de Naciones Unidas —los cascos azules, donde hay tropas españolas realizando una labor encomiable— y los bombardeos indiscriminados sobre la población civil en Beirut se mantengan", ha denunciado el diplomaico español. La realidad sobre el terreno es que Israel rechaza que este acuerdo entre EE.UU. e Irán afecte al Líbano y mantiene sus ataques. Israel rechaza que la tregua entre EE.UU. e Irán afecte al Líbano y mantiene sus ataques RTVE.es/ EFE En este sentido, Albares ha puesto el foco en la seguridad de los "cascos azules", recordando que las tropas españolas realizan allí una "labor encomiable" y exigiendo el fin de los ataques contra las fuerzas de la ONU. "La seguridad de un Estado no se consigue exclusivamente por medios militares. La cooperación con el vecino es mucho más poderosa que la confrontación permanente", ha sentenciado el ministro en referencia a la estrategia del gobierno de Benjamín Netanyahu.