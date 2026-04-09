Guerra de Irán, última hora en directo | La frágil tregua entre EE.UU. e Irán, amenazada por los ataques de Israel en Líbano y el cierre de Ormuz
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este jueves 41 días, marcada por el anuncio de Washington y Teherán de una tregua que, previsiblemente, se mantendrá durante dos semanas, según ha indicado el presidente estadounidense, Donald Trump. Pakistán ha jugado un importante papel en las negociaciones como intermediario en las conversaciones entre ambos países. Islamabad afirma que la tregua se extiende también a Líbano, pero Israel lo niega y continúa sus bombardeos.
Estas son las últimas novedades:
- Irán cierra de nuevo el estrecho de Ormuz por los ataques israelíes en el Líbano
- Trump afirma que el Líbano no está incluido en el acuerdo sellado con Irán
- Netanyahu remarca que Israel está "listo para reanudar los combates en cualquier momento" contra Irán
- Hizbulá reafirma su "derecho a responder" a los ataques de Israel contra el Líbano
- El primer ministro de Pakistán confirma violaciones del alto el fuego y apela a la contención de las partes
- Un enviado de la ONU llega a Irán para apoyar la resolución del conflicto, dice un portavoz
- Israel dice haber alcanzado "grandes logros" en Irán, pero prevé seguir atacando el Líbano
- Teherán y Washington negociarán en Islamabad a partir del 10 de abril
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Trump sopesa castigar a ciertos países de la OTAN por la falta de apoyo a la guerra de Irán, informa el WSJ
Según publica The Wall Street Journal, citando a funcionarios de la administració estadounidense, Trump está soperando la posibilidad de castigar a ciertos países de la OTAN por su falta de apoyo a la guerra contra Irán. La propuesta implicaría retirar tropas estadounidenses de los países miembros de la OTAN considerados poco colaboradores en la guerra contra Irán y destinarlas a países que apoyaron más la campaña militar estadounidense, ha agregado este medio.
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Trump y Rutte concluyen su reunión en medio de reproches estadounidenses contra la OTAN
La reunión llega después de que Trump haya vuelto a cargar de nuevo contra varios socios de la OTAN, a los que ha criticado por cerrar su espacio aéreo, impedir el uso de sus bases a operativos estadounidenses que ataquen a Irán o por no querer enviar buques militares al estrecho de Ormuz para asegurar el tráfico en el paso marítimo.
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JD Vance bromea con que la primera propuesta de paz de Irán se redactó "con ChatGPT"
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance ha bromeado este miércoles al asegurar que la primera propuesta de paz de Teherán y los primeros diez puntos del plan "parecen redactados con ChatGPT". En una rueda de prensa antes de subir a su avión en Budapest, Vance h CARGADO contra la difusión de una primera propuesta de paz Irán compuesta por 10 puntos, diciendo que él y el enviado especial para Oriente Medio de EE.UU., Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, "la tiraron a la basura" porque pensaron que "fue redactada con ChatGPT".
El vicepresidente ha agregado que ha estado involucrado en las negociaciones con el Estado Islámico, mediadas por Pakistán, y que Teherán les ha planteado tres propuestas distintas para conseguir un acuerdo definitivo que ponga fin a las hostilidades que iniciaron el 28 de febrero Estados Unidos e Israel. Teherán presentó el lunes el primer plan al que se ha referido hoy Vance y que constaba de 10 puntos, entre ellos el fin de las hostilidades contra Irán y sus aliados en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán ha mantenido parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra-, la retirada de tropas estadounidenses enviadas a Oriente Medio o el levantamiento sanciones internacionales.
La Casa Blanca ha asegurado hoy que la propuesta que Washington aceptó ayer para imponer un alto el fuego de dos semanas es una propuesta diferente y condensada que aparentemente no obliga al Pentágono a retirar a los miles de soldados que ha desplegado en la región. Vance ha sido preguntado acerca de la acusación iraní lanzada hoy contra la Administración Trump de haber violado el alto al fuego mediante los ataques israelíes sobre Líbano y ha dicho que Washington "nunca" ha hecho la promesa de que no se atacaría este territorio.
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Las bolsas europeas y Wall Street suben con fuerza gracias al alto el fuego de EE.UU. e Irán
Las bolsas europeas han subido con fuerza este miércoles impulsadas por el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, condicionado a que Teherán reabra el estrecho de Ormuz, algo que también ha aupado a Wall Street, cuyos principales indicadores cerraron con ascensos cercanos al 3%.
El DAX alemán ha liderado las subidas del Viejo Continente con una revalorización de 5,06%, su mejor sesión desde marzo de 2022. Al índice de Fráncfort le ha seguido el CAC 40 francés (4,49%); el IBEX 35 español (3,94%); la Bolsa de Milán (3,7%); y la de Londres (2,51%).
Además, las 50 empresas más importantes de Europa han mjorado su cotización conjunta un 4,97%, registrando la mejor sesión del Euro Stoxx 50 en más de cuatro años. Por sectores, el turístico y de viajes (6,98%), el de bienes y servicios industriales (6,83%) y el tecnológico (6,28%) han sido los más beneficiados por la tregua, pero las empresas del sector energético, especialmente las petroleras y gasísticas, han caído un 1,98%.
Tras el cierre europeo, y con el euro cambiándose a 1,166 dólares, los índices de Wall Street han reaccionado al alza tras un mensaje publicado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en el que hablaba de "colaboración" con Irán, de un "cambio de régimen muy productivo" y de la "eliminación de restos nucleares". Al toque de la campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales ha subido un 2,85%, hasta 47.909 puntos; el S&P 500 ha avanzado un 2,51%, hasta 6.782 unidades, y el Nasdaq ha progresado un 2,80%, hasta 22.634 enteros.
Por sectores, las mayores subidas han sido para las empresas industriales (3,75%), comunicaciones (3,4%) y materiales básicos (3,4%), mientras que el único segmento en rojo ha sido el de la energía (-3,66%).
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.