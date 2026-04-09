Guerra de Irán, última hora en directo | La frágil tregua entre EE.UU. e Irán, amenazada por los ataques de Israel en Líbano y el cierre de Ormuz

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JD Vance bromea con que la primera propuesta de paz de Irán se redactó "con ChatGPT"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance ha bromeado este miércoles al asegurar que la primera propuesta de paz de Teherán y los primeros diez puntos del plan "parecen redactados con ChatGPT". En una rueda de prensa antes de subir a su avión en Budapest, Vance h CARGADO contra la difusión de una primera propuesta de paz Irán compuesta por 10 puntos, diciendo que él y el enviado especial para Oriente Medio de EE.UU., Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, "la tiraron a la basura" porque pensaron que "fue redactada con ChatGPT".

El vicepresidente ha agregado que ha estado involucrado en las negociaciones con el Estado Islámico, mediadas por Pakistán, y que Teherán les ha planteado tres propuestas distintas para conseguir un acuerdo definitivo que ponga fin a las hostilidades que iniciaron el 28 de febrero Estados Unidos e Israel. Teherán presentó el lunes el primer plan al que se ha referido hoy Vance y que constaba de 10 puntos, entre ellos el fin de las hostilidades contra Irán y sus aliados en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán ha mantenido parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra-, la retirada de tropas estadounidenses enviadas a Oriente Medio o el levantamiento sanciones internacionales.

La Casa Blanca ha asegurado hoy que la propuesta que Washington aceptó ayer para imponer un alto el fuego de dos semanas es una propuesta diferente y condensada que aparentemente no obliga al Pentágono a retirar a los miles de soldados que ha desplegado en la región. Vance ha sido preguntado acerca de la acusación iraní lanzada hoy contra la Administración Trump de haber violado el alto al fuego mediante los ataques israelíes sobre Líbano y ha dicho que Washington "nunca" ha hecho la promesa de que no se atacaría este territorio.