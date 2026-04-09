Trump y Rutte concluyen su reunión en medio de reproches estadounidenses contra la OTAN
- El presidente estadounidense vuelve a insinuar que Washington podría abandonar la Alianza
- El secretario general de la OTAN sostiene que Trump se ha mostrado "decepcionado", pero "receptivo"
- Sigue la última hora de la guerra en Irán, donde se ha acordado una tregua de dos semanas
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se han reunido este miércoles en la Casa Blanca en un momento marcado por nuevas críticas del republicano contra la Alianaza por su falta de apoyo en la guerra contra Irán y las insinuaciones de que Washington podría abandonar la organización.
Se cree que el encuentro ha podido durar en torno a dos horas, el tiempo que ha pasado este miércoles Rutte en la Casa Blanca. El secretario general de la OTAN ha asegurado en una entrevista con la cadena CNN que el presidente de Estados Unidos se ha mostrado "claramente decepcionado" con la Alianza, durante la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca, pero que también se fue "receptivo" durante el encuentro.
Rutte ha indicado durante la entrevista que, pese al claro descontento del republicano con la organización que representa, "ha escuchado con atención" sus argumentos sobre lo que sucede en Europa respecto a la guerra en Irán.
La Casa Blanca ha asegurado antes de la reunión que Trump iba a discutir con Rutte la posible retirada del país de la Alianza Atlántica. La retirada de Estados Unidos de la OTAN "es un asunto que el presidente ha abordado y creo que es algo que discutirá dentro de un par de horas con el secretario general Rutte", ha explicado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ante las preguntas de los periodistas en su comparecencia semanal.
Críticas de Trump a socios de la OTAN
La reunión llega después de que Trump haya vuelto a cargar de nuevo contra varios socios de la OTAN, a los que ha criticado por cerrar su espacio aéreo, impedir el uso de sus bases a operativos estadounidenses que ataquen a Irán o por no querer enviar buques militares al estrecho de Ormuz para asegurar el tráfico en el paso marítimo.
Según publica The Wall Street Journal, citando a funcionarios de la administració estadounidense, Trump está soperando la posibilidad de castigar a ciertos países de la OTAN por su falta de apoyo a la guerra contra Irán. La propuesta implicaría retirar tropas estadounidenses de los países miembros de la OTAN considerados poco colaboradores en la guerra contra Irán y destinarlas a países que apoyaron más la campaña militar estadounidense, ha agregado este medio.
En las últimas semanas Trump ha llegado a calificar como "cobardes" a los miembros de la OTAN, a tildar a la alianza de "tigre de papel" y a amagar en más de una ocasión con la salida de Estados Unidos. La reunión con Rutte se produce además un día después de que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego de dos semanas que implica la reapertura del mencionado estrecho, por el que pasan parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente.