Trump y Rutte concluyen su reunión en medio de reproches estadounidenses contra la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se han reunido este miércoles en la Casa Blanca en un momento marcado por nuevas críticas del republicano contra la Alianaza por su falta de apoyo en la guerra contra Irán y las insinuaciones de que Washington podría abandonar la organización.

Se cree que el encuentro ha podido durar en torno a dos horas, el tiempo que ha pasado este miércoles Rutte en la Casa Blanca. El secretario general de la OTAN ha asegurado en una entrevista con la cadena CNN que el presidente de Estados Unidos se ha mostrado "claramente decepcionado" con la Alianza, durante la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca, pero que también se fue "receptivo" durante el encuentro.

Rutte ha indicado durante la entrevista que, pese al claro descontento del republicano con la organización que representa, "ha escuchado con atención" sus argumentos sobre lo que sucede en Europa respecto a la guerra en Irán.

La Casa Blanca ha asegurado antes de la reunión que Trump iba a discutir con Rutte la posible retirada del país de la Alianza Atlántica. La retirada de Estados Unidos de la OTAN "es un asunto que el presidente ha abordado y creo que es algo que discutirá dentro de un par de horas con el secretario general Rutte", ha explicado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ante las preguntas de los periodistas en su comparecencia semanal.