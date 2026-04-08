Guerra de Irán, última hora en directo | Israel no acepta que El Líbano entre en el pacto y lanza un nuevo ataque
- Trump accede a una tregua de dos semanas mientras Irán se compromete a reabrir el estrecho de Ormuz
- Augura una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo con Irán
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este miércoles 40 días, marcada por el anuncio de Washington y Teherán de una tregua que, previsiblemente, se mantendrá durante dos semanas, según ha indicado el presidente estadounidense, Donald Trump. Pakistán ha jugado un importante papel en las negociaciones como intermediario en las conversaciones entre ambos países. El primer ministro de esa nación, Shehbaz Sharif, ha indicado que el alto el fuego, que se extiende también a Líbano, entra en vigor "con efecto inmediato". Israel ha afirmado que respetará el cese de las hostilidades en este conflicto, según una fuente consultada por el diario local Haaretz.
Estas son las últimas novedades:
- El petróleo brent cae más de un 13% en el mercado de futuros de Londres
- Irán emprenderá negociaciones de paz con EE.UU. en Islamabad a partir del 10 de abril
- La Resistencia Islámica en Irak suspende sus ataques en Oriente Próximo
- Israel afirma que el alto el fuego entre EE.UU. e Irán no incluye el Líbano
Guerra de Irán, última hora en directo:
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7:57
Los futuros de las Bolsas europeas se disparan y el brent se desploma más de un 13%
Los futuros de las principales bolsas europeas registran ganancias cercanas al 5%, ante la fuerte caída que registra el precio del crudo brent, después del alto el fuego de dos semanas que permitirá reabrir el estrecho de Ormuz.
Según datos de mercado, a las 7:30 horas (6:30 GMT) de este miércoles, los futuros de la Bolsa de Fráncfort se disparan el 4,84%; los Londres, el 3%, y los del índice Euro Stoxx 50, el 4,99%.
El euro sube a esta hora y se cambia a 1,168 dólares.
Las bolsas europeas adelantan fuertes subidas mientras el precio de crudo brent, referencia en el Viejo Continente, se hunde un 13,14%, hasta situarse en los 94,88 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres. (EFE)
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7:51
Explosiones en Baréin
Varias explosiones han tenido lugar esta mañana en Manama, la capital del emirato de Baréin, horas después del anuncio del alto el fuego de dos semanas anunciado por Estados Unidos, según una periodista de la agencia France Press.
"Los medios de defensa civil han extinguido un incendio en una instalación resultado de un ataque iraní. No se han producido heridos", ha indicado el Ministerio del Interior del país en un tuit.
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7:40
Irán tiene su propio plan de paz de diez puntos
Irán rechazó todos los planes presentados por la Casa Blanca y elaboró ¿¿una propuesta propia de 10 puntos, que fue entregada a Estados Unidos a través de Pakistán, según informó su Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
El plan incluye la coordinación con las fuerzas armadas iraníes para controlar el paso por el estrecho de Ormuz, el cese de las hostilidades contra los miembros del "eje de la resistencia", la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de las bases regionales, un protocolo de tránsito seguro en el estrecho de Ormuz y la garantía del papel dominante de Irán.
Otros puntos exigen una compensación total a Irán por los daños de guerra, el levantamiento de las sanciones y las resoluciones conexas de la ONU, la liberación de los activos iraníes congelados, la aceptación de su programa de enriquecimiento, la derogación de las resoluciones pertinentes de la ONU y el OIEA, y el cese de los combates en todos los frentes, incluido el Líbano.
Todos estos asuntos deben ser aprobados mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU. El comunicado subrayó que cualquier acuerdo alcanzado en las negociaciones se convertiría en derecho internacional vinculante y representaría una importante victoria diplomática para Irán.
Indicó que las conversaciones comenzarían en Islamabad, capital de Pakistán, el 10 de abril, y que Irán destinaría dos semanas a las negociaciones, plazo que podría prorrogarse por mutuo acuerdo. Fuente: Reuters
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7:28
El brent se hunde más del 12%, hasta los 95 dólares, tras el alto el fuego
El barril de petróleo brent para entrega en junio cae más del 12%, hasta situarse en los 95 dólares en el mercado de futuros de Londres, después de que Estados Unidos e Irán hayan acordado un alto el fuego de dos semanas.
A las 7:00 horas de este miércoles, y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el precio del brent baja el 12,55%, hasta los 95,53 dólares el barril.
Durante esta madrugada, tras conocerse ese acuerdo cuando estaba a punto de cumplirse el plazo del ultimátum, el petróleo ha llegado a caer hasta un 16% y ha tocado un mínimo en los 91,70 dolares. (EFE)
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7:26
Rusia ¿perjudicada o beneficiada con la tregua?
“Pódcast 'Diario de Ucrania' | La guerra en Irán: ¿beneficia o perjudica a Rusia en Ucrania? https://t.co/dXxletVzuM“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 8, 2026
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7:16
La tregua permite a las dos partes proclamar su victoria
Estados Unidos e Irán se atribuyen la victoria en la guerra tras un acuerdo de alto el fuego de dos semanas que implica la apertura del estrecho de Ormuz, una tregua que Israel dice apoyar pero considera que no se aplica al Líbano.
"Una victoria total y completa, cien por cien, sin ninguna duda" ha dicho Donald Trump en una conversación telefónica con France Press. Afirma que la cuestión del uranio iraní quedará "perfectamente arreglada", pero no ha aclarado si retira sus amenazas iniciales de destruir las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la tregua fracasa. Apunta que China ha podido incitar a Teherán a volver a la mesa de negociaciones.
"Irán ha conseguido una gran victoria", ha proclamado también Teherán. El Consejo supremo de seguridad estima que "el enemigo ha sufrido una derrota innegable, histórica y aplastante".
Las autoridades iraníes han indicado que las conversaciones comenzarán a partir del viernes con Washington en Pakistán, mediador clave en la guerra desatada el 28 de febrero que ha causado miles de muertos, aunque las posiciones de las partes siguen muy alejadas. (AFP)
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7:10
Guterres celebra el alto el fuego entre EE.UU. e Irán y pide "cumplir" obligaciones
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha celebrado esta madrugada el anuncio de un alto el fuego de dos semanas por parte de Estados Unidos e Irán y ha instado a las partes en el conflicto a "cumplir con sus obligaciones" en virtud del derecho internacional.
Así lo ha señalado en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric, antes de añadir que Guterres "subraya que es urgente poner fin a las hostilidades para proteger la vida de los civiles y aliviar el sufrimiento humano". El secretario general de la ONU ha agradecido además "los esfuerzos" de Pakistán y otros países para facilitar el alto el fuego.
Asimismo, Guterres ha reiterado que los países deben "respetar los términos del alto el fuego para allanar el camino hacia una paz duradera e integral en la región", tras asegurar que su enviado personal, Jean Arnault, se encuentra en Oriente Medio para "apoyar los esfuerzos en pro de una paz duradera".
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7:05
Trump augura una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que podría darse la "edad dorada de Oriente Medio" después de haber anunciado un acuerdo de alto el fuego con Irán durante dos semanas. Asimismo, ha indicado que su Gobierno ayudará a gestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho de Ormuz.
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07:00
Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.