Guerra de Irán, última hora en directo | Israel no acepta que El Líbano entre en el pacto y lanza un nuevo ataque

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Irán tiene su propio plan de paz de diez puntos

Irán rechazó todos los planes presentados por la Casa Blanca y elaboró ¿¿una propuesta propia de 10 puntos, que fue entregada a Estados Unidos a través de Pakistán, según informó su Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

El plan incluye la coordinación con las fuerzas armadas iraníes para controlar el paso por el estrecho de Ormuz, el cese de las hostilidades contra los miembros del "eje de la resistencia", la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de las bases regionales, un protocolo de tránsito seguro en el estrecho de Ormuz y la garantía del papel dominante de Irán.

Otros puntos exigen una compensación total a Irán por los daños de guerra, el levantamiento de las sanciones y las resoluciones conexas de la ONU, la liberación de los activos iraníes congelados, la aceptación de su programa de enriquecimiento, la derogación de las resoluciones pertinentes de la ONU y el OIEA, y el cese de los combates en todos los frentes, incluido el Líbano.

Todos estos asuntos deben ser aprobados mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU. El comunicado subrayó que cualquier acuerdo alcanzado en las negociaciones se convertiría en derecho internacional vinculante y representaría una importante victoria diplomática para Irán.

Indicó que las conversaciones comenzarían en Islamabad, capital de Pakistán, el 10 de abril, y que Irán destinaría dos semanas a las negociaciones, plazo que podría prorrogarse por mutuo acuerdo. Fuente: Reuters