La comunidad internacional celebra con cautela la tregua en Oriente Medio y pide abrir Ormuz con seguridad

El mundo ha recibido con cautela y alivio el anuncio de una tregua de dos semanas, acordada por EE.UU. e Irán. El propio vicepresidente estadounidense, JD Vance, de visita en Hungría, ha calificado la situación de "tregua frágil", porque según ha explicado, algunos iraníes "mienten" sobre el alto el fuego. Eso sí, asegura que el presidente Donald Trump está "impaciente" por avanzar hacia el final de la guerra en Irán, que ha aceptado abrir el estrecho de Ormuz.

En un comunicado, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha dicho que Teherán permitirá el paso seguro siempre y cuando cesen los ataques. Es lo que más espera el resto del mundo, pendiente de qué puede pasar con la economía global si los barcos no pueden atravesar el estrecho. Por otra parte, el presidente israelí Benjamín Netanyahu ha aceptado la tregua pero se niega a detener su ofensiva sobre el Líbano.

Oriente Próximo espera la estabilidad en la región Las primeras reacciones dando la bienvenida al acuerdo llegan precisamente desde Oriente Próximo. En un comunicado, el ministerio de Exteriores saudí "expresa la satisfacción del Reino" por el alto el fuego y pide un acuerdo permanente y la apertura del estrecho de Ormuz a la navegación, "de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, sin restricción alguna". También en un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar subraya "la importancia del pleno cumplimiento del anuncio del alto el fuego", para garantizar la estabilidad en la región. Y en la red social X Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, asegura que han salido victoriosos de una guerra que "habían intentado evitar".

Europa pide zanjar "rápidamente" la guerra La Unión Europea y ocho países aliados, entre ellos España, han expresado su satisfacción con el alto el fuego y han instado "firmemente" a una negociación diplomática que zanje "rápidamente" la guerra. Además, agradecen su labor a Pakistán y a los socios implicados en facilitar este acuerdo. “🔴 #14HorasRNE | Varios países, incluyendo España, firman un comunicado conjunto para pedir un fin "rápido y duradero" de la guerra en Irán



▪️Reclaman también el cese de hostilidades en Líbano y la protección de la población civil



🎙️ Aurora Moreno pic.twitter.com/aRZgcQOD2L“ — Radio 5 (@radio5_rne) April 8, 2026 El documento está respaldado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen, el del Consejo Europeo, Antonio Costa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el canciller alemán Friedrich Merz y los primeros ministros de Italia, Giorgia Meloni, Reino Unido, Keir Starmer, Canadá, Marc Carney, Dinamarca, Mette Frederiksen y Países Bajos, Rob Jetten. La Comisión Europea ha pedido a Teherán que reabra el estrecho de Ormuz a los barcos, que no intente obtener armas nucleares y ponga fin a su programa de misiles balísticos y a los ataques híbridos en Europa. Ha reclamado a Israel que "cese de inmediato" sus ataques en el Líbano y que "respete plenamente la soberanía y la integridad territorial del país". Lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario, Anouar El Anouni. "Un paso atrás tras semanas de escalada", ha dicho la Alta Representante de la UE para la Política Exterior Kaja Kallas. "Doy la bienvenida al alto el fuego de dos semanas acordado anoche por Estados Unidos e Irán. Trae una deseada desescalada. Agradezco a Pakistán su mediación. Ahora es crucial que las negociaciones para una solución duradera a este conflicto continúen. Continuaremos coordinando con nuestros socios a este fin", ha señalado, por su parte, Von der Leyen en sus redes sociales.

Un alto el fuego clave para el resto del mundo Moscú también ha dado la bienvenida al alto el fuego, y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha ofrecido una tregua a Rusia. Zelenski ha recordado que expertos militares de Kiev trabajan actualmente en varios países del golfo Pérsico para ayudar a repeler los ataques iraníes con drones y ha dicho que su país "seguirá trabajando de forma constructiva con todos los socios". La India también da la bienvenida al acuerdo y espera que se restablezca la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, tras sufrir la escasez de gas, indispensable para las cocinas en el país. "Esperamos que la libertad de navegación sin cortapisas y el flujo global de comercio prevalezcan en el estrecho de Ormuz", ha afirmado el Ministerio de Exteriores indio en un comunicado. El Ministerio de Asuntos Exteriores turco ha instado a "todas las partes" a "respetar el acuerdo alcanzado".